Primaire des gauchistes : « Le petit soldat israélien » vaincu par le lobby palestinien !

Benoît Hamon est arrivé en tête du second tour de la primaire à gauche, ce dimanche 29 janvier, contre Manuel Valls.

Pour le faux comique islamiste, Dieudonné et son fou du roi, Soral, Manuel Valls est qualifié de « petit soldat israélien ». Pour une fois, nous sommes d’accord ! Etre comparé à l’armée la plus puissante et humaine du Moyen Orient est un compliment !

Mais sans aucun doute, les Juifs de France ne doivent pas s’attendre de la part du candidat vainqueur Hamon, une once de soutien pour Israel, et son peuple, car avant sa victoire il n’a jamais caché son coté très pro-palestinien.

Hamon a reproché à Valls d’avoir «cédé» à Israël…il semble que le sionisme n’est pas sa tasse de thé, et qui dit antisionisme est donc ….antisémitisme.

Si cet antisémitisme est avéré, c’est dont bien les Juifs de France qui seront les premiers victimes, tant pour la sécurité des lieux publics et juifs, des écoles, et leur programmes concernant les matières juives, la circoncision, la Shéhitah….

Nous n’allons pas dessiner un tableau noir de façon trop précoce, mais son attitude vis à vis d’Israël où il est prêt à se positionner contre son propre gouvernement de gauche pour condamner Israel d’appartenir à sa terre ancestrale…inquiète.

Benoît Hamon, très agacé , car malgré le vote du Parlement, le gouvernement refuse toujours d’envisager une reconnaissance prochaine de l’Etat palestinien. Cet artisan de longue date d’une reconnaissance de l’Etat palestinien a dit : «Il est douloureux de constater aujourd’hui que (Manuel Valls) batte si facilement en retraite».

Lorsque Laurent Fabius était ministre des Affaires étrangères, il «affirmait fin janvier 2016 qu’en cas d’échec de l’initiative française, “nous devrons prendre nos responsabilités en reconnaissant l’État palestinien”», rappelle le député des Yvelines. «Le gouvernement avait répondu à la résolution de l’Assemblée nationale puis celle du Sénat avec sérieux et ambition», se remémore le parlementaire.

Pour Benoît Hamon, le «principe d’une reconnaissance automatique en cas d’échec de la conférence (du 3 juin), garantissait le sérieux et la fermeté des intentions de la France». En y renonçant, Manuel Valls «cède ainsi à la demande du gouvernement conservateur israélien et condamne par avance l’initiative française à n’être qu’un nouveau théâtre d’ombres pour constater l’impasse du processus de paix».

A Trappes, selon les statistiques religieuses officielles , 70% de la population de la ville déclare être de confession musulmane et a voté en masse pour Hamon.

