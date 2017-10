Prévoyez avant la fête de Soukkot, la crème solaire !

La prière de la Neïla a marqué la fin de Yom Kippur et le début des préparatifs de Soukkot. Au début de la semaine, les températures vont monter et le temps sera plus chaud que la normale. La nuit de samedi sera fraîche dans les montagnes et plus chaude dans d’autres régions et demain les températures vont augmenter dans tout le pays. Pour rappel, Sukkot commencera ce mercredi soir et les températures commenceront à baisser à la veille de la fête.

Les températures maximales attendues pour demain: les hauteurs du Golan – 30 degrés, les montagnes du nord – 27 degrés, la mer de Galilée – 33 Nazareth – 28, Haifa – 28, Tel Aviv – 28, 32, dans le Negev – 29 et à Eilat – 36 degrés.