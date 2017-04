Prévisions météorologiques en Israël : climat doux, les températures augmentent dès demain

Après une nuit fraîche dans la plupart des régions du pays, la météo (lundi) sera douce et encore plus agréable que d’habitude pour la saison. Les régions montagneuses seront plus fraîches.

Dans les jours à venir, les températures vont augmenter. Mercredi se fera sentir un réchauffement important et débutera une vague de chaleur, en particulier sur la zone côtière. Jeudi, les températures le long de la plaine côtière et les plaines vont diminuer, mais le temps restera chaud pour la saison.

Les températures prévues pour aujourd’hui :

Golan : 22 degrés

Mer de Galilée – 25 degrés

Haïfa – 18 degrés

Tel Aviv – 21 degrés

Jérusalem – 18 degrés

Mer Morte – 32 degrés

Be’er Sheva – 23 degrés

Eilat – 32 degrés.

