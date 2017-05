Presse arabe : «Incursions massives dans la mosquée Al Aqsa en commémoration à l’occupation de Jérusalem»

Si jamais un site de nouvelles arabe pouvait utiliser le mot yiddish «Gevald», ce fut ce mercredi, lors de la Journée de la Libération de Jérusalem, lorsque, comme l’a décrit l’agence de presse Ma’an, «Des centaines de colons ont inondés depuis mercredi matin, la mosquée Al-Aqsa , et la vieille ville de Jérusalem et le mur d’Al-Buraq, au milieu des appels du jubilé d’or de la Journée de Jérusalem … et à l’ascension du Mont du Temple. »

Pour préciser, chaque Israélien est un «colon» dans le jargon arabe du Hamas et du Fatah; Al-Aqsa se réfère à l’ensemble du Mont du Temple, malgré le problème grammatical évident puisque «aqsa» signifie le bord et le mur d’Al-Buraq est, bien sûr, le mur du Kottel.

Selon le correspondant de Ma’an, « des dizaines de colons ont organisé des marches et des visites dans la vieille ville de Jérusalem et aux portes de la mosquée Al-Aqsa. Ils ont effectué des prières et des rituels , alors que des dizaines d’entre eux ont pris d’assaut les places de la mosquée en groupes successifs à travers la Porte des Maghrébins. »

Pour clarifier, par « pris d’assaut sur la place », l’agence de nouvelles fait référence aux visiteurs israéliens marchant soigneusement autour du périmètre du Mont du Temple, afin de ne pas marcher sur un sol sacré dont les juifs sont interdits .

Le Cheikh Azzam al-Khatib, directeur général de Wakf à Jérusalem, a déclaré à Ma’an que « plus de 470 colons ont pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa dans la matinée, soulignant que le nombre pourrait augmenter au cours de la prochaine heure jusqu’à la fermeture de la porte des Maghrébins à travers laquelle la prise d’assaut et la profanation de la mosquée Al-Aqsa est menée, avec le soutien du gouvernement de l’occupation et la protection contre les forces de la police israélienne. »

Selon Ma’an, « les célébrations du soi disant jour appelé « l’unification de Jérusalem » marquant le 50e anniversaire de l’occupation du reste de la ville de Jérusalem en 1967” comprendra « des présentations du drapeau israélien et l’étoile de David » dans une marche cette après-midi « immense de Jérusalem Ouest à travers Bab al-Khalil et la rue al-Jadid et Bab al-Amoud et les rues de la vieille Jérusalem au mur al-Buraq, » sans oublier d’ajouter – « au cours de laquelle les résidents (arabes) seront provoqués par des slogans racistes et des drapeaux israéliens volant tout au long de la marche . »

Seulement Ma’an vous donne les nouvelles avant que cela arrive car en effet, les Juifs vont allés fêter ce jour de joie, mais sans provoquer car cela n’est pas nécessaire car ils sont dans leur capitale : Jérusalem.

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr