Le président Trump publie une carte appropriée d’Israël apres une vidéo controversée de la Maison Blanche …

Le président Trump a publié une nouvelle photo d’Israël sur sa page Facebook personnelle ce vendredi.

Contrairement à la photo qui a été publiée dans une vidéo officielle de la Maison Blanche jeudi et plus tard supprimée, cette photo, une carte du voyage du président à l’étranger montre une carte d’Israël appropriée, y compris tout Jérusalem, la Judée, la Samarie et les hauteurs du Golan.La carte dit même, « Jérusalem, Israël ».

Clarté morale.

Le post est sous-titré, » Un voyage très excitant en avant – va montrer au monde que l’Amérique est de retour! »

