Le président slovaque Andrej Kiska révèle au président israélien qu’il a voulu se convertir au judaisme

Le président slovaque Andrej Kiska s’est adressé au président Reuven Rivlin et à sa femme Nechama, mercredi soir, et leur a raconté une partie de sa vie privée :

« Quand j’avais 27 ans, je suis parti pour les États-Unis pour tenter d’y émigrer. Ma femme est restée derrière avec les enfants, et la vérité est que je n’ai pas obtenu un emploi d’ingénieur, mais plus tôt un emploi dans une station d’essence, et le propriétaire de la station d’essence était un Juif ukrainien. J’ai vu comment toute la communauté juive était unie. J’ai vu cette valeur unique d’essayer d’être ensemble pour aider, et quand je suis rentré en Slovaquie, je voulais penser comme eux. Je me suis demandé : «Pourquoi ne pas devenir un Juif? J’ai vraiment admiré cette unité, et ils ont fait une grande impression sur ma vie « .

Kiska a poursuivi : « Dans cette visite aussi, je peux voir cette unité, et la plus grande source d’inspiration que je peux voir ici, dans votre pays, est que vous parlez des problèmes et essayez de trouver des solutions, mais ce qui est le plus important, vous êtes à la recherche de résultats, vous voulez voir les résultats « .

Il a poursuivi en disant: « La question est de savoir comment faire que ses rêves deviennent une réalité. Comment pouvons-nous changer notre monde, que pouvons-nous faire quand nous voyons que le monde devient de plus en plus difficile, en voyant la montée de l’extrémisme? Je pense que le plus important, pour la réalisation de nos rêves, est de se tenir derrière nos valeurs « .

Le président Rivlin a organisé un dîner d’Etat à sa résidence à Jérusalem en l’honneur du Président Kiska.

Le président Rivlin a accueilli ses invités et a dit: « Israël avait besoin pour surmonter son manque relatif de ressources naturelles, vu sa petite taille, de surmonter de nombreux défis géopolitiques. D’autre part, nous bénéficions d’une grande tradition intellectuelle et d’un superbe capital humain.

Investir dans l’innovation était la solution la plus logique. Aujourd’hui, Israël est un acteur de premier plan dans la haute technologie, l’irrigation, les technologies de l’agriculture et bien plus encore.

Nous souhaitons partager nos connaissances et réalisations avec nos amis. Nous croyons en la coopération internationale, nous croyons dans le commerce qui rassemble les nations. Nous croyons que les amitiés sont les plus fortes, lorsque les intérêts et les valeurs vont de pair. Pour toutes ces raisons, nous sommes impatients de voir les relations entre Israël et la Slovaquie encore plus forte et plus larges, qu’elles ne le sont en ce moment «.

Le président Rivlin s’est tourné vers le président Kiska et a dit: « Vous avez fait preuve d’un leadership exceptionnel en ce qui concerne la Shoah et son souvenir. Vous avez aussi été un modèle, en vous confrontant publiquement aux forces politiques néo-nazis et fascistes en Slovaquie. Nous ne l’oublierons jamais «.

Le président Kiska a conclu en réitérant son invitation au président Rivlin à visiter son pays et « parler ensemble sur les valeurs, pour les jeunes, et pour nos deux pays. »

