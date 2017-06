Le Président Rivlin lors de la Journée nationale de l’Italie:  » C’est le temps pour nos amis de reconnaître Jérusalem comme notre capitale « 

Le Président Reuven Rivlin, ce dimanche soir s’est exprimé lors d’une réception organisée par l’ambassadeur italien Francesco Maria Talo en l’honneur du Festival de l’Italie , et a souligné qu ‘ il est temps pour nos amis, y compris l’Italie, de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël. »

« Nous pourrions avoir un désaccord sur les frontières de la capitale d’Israël », a concédé Rivlin, « Mais nous sommes tous d’accord que Jérusalem est et restera la capitale d’Israël. Il est temps de traduire cette vérité en fait. »

Pour rappel, le gouvernement romain a remplacé le nom de Jérusalem avec Aelia Capitolina, dédié à Jupiter Capitolin, à qui un temple a été construit sur le site de la ruine du Temple Juif (par les Romains) suite à la révolte de Bar Kokhba.

L’empereur Hadrien qui a combiné la province Iudea avec les provinces voisines sous le nouveau nom de la Syrie Palaestina, et la distribution avec le nom de Judée. Les Juifs ont été interdits d’entrer dans la ville sous peine de mort, sauf un jour par an, pendant les vacances de Tisha Beav jusqu’au 7ème siècle. Le gouvernement israélien, en collaboration avec le Waqf jordanien a renouvelé l’interdiction, mais a limité à la seule zone du temple de Jupiter, maintenant remplacé par une mosquée musulmane.

Le Président Rivlin a commencé son discours en exprimant ses condoléances au peuple britannique après les attentats terroristes qui ont eu lieu la veille. « Soixante et onze ans se sont écoulés depuis que les Italiens ont réalisé le rêve de vivre dans une république démocratique. Et à ce jour, c’est un rêve digne d’être célébrée « , a déclaré le président.

« La démocratie est pas toujours facile; parfois, elle est extrêmement difficile. Je voudrais envoyer mes condoléances au peuple de Londres, et tout le Royaume-Uni. La vague de terreur qui a frappé vos rues est trop familière pour nous, et nous sommes ensemble, pour nos valeurs et pour notre liberté; à travers l’Europe, et dans le monde. »

En parlant des liens historiques entre Israël et l’Italie, le Président a dit: « Les lignes entre Rome et Jérusalem remontent à plusieurs siècles. Cette connexion a façonné les deux côtés, et les deux cultures, à bien des égards. À l’époque, la connexion a été une grande tragédie et la violence. Ces dernières années, cependant, les relations entre Israël et l’Italie sont devenues très proche. »

Il a noté, « Récemment, nous étions fiers et honorés que la Chambre des députés a reconnu le rôle de la Brigade juive dans la libération de l’Italie, » et a ajouté: « en outre, il y a exactement un mois, le 2 mai, l’Italie a montré que son amitié est non seulement exprimé en paroles, mais aussi en action. Nous apprécions profondément votre vote contre la décision honteuse par l’UNESCO, qui traite Israël comme des étrangers dans sa propre capital. »

Le président a finit par l’éloge du travail de l’ambassadeur en Israël pour sa position ferme contre les boycotts en Italie et pour son dévouement à renforcer les relations entre les deux pays. Il a conclu, « Viva Israël, Viva Italia! »

L’ambassadeur Talo a remercié le Président pour assister à la réception et a dit « , M. Président, votre présence est un grand honneur. C’est la preuve d’une profonde amitié entre nos deux pays. » Il a souligné, « La culture peut réparer notre monde. Nous pouvons tous être protagonistes de cette action dans le Tikkun Olam combinant la politique et la culture. Nous pouvons le faire en Israël et en Italie, des terres avec des racines anciennes, fortes communes et donc un grand avenir commun. »

Talo a ajouté: « l’Italie agit afin de maintenir la culture libre de luttes politiques. En Israël, nous avons travaillé dur pour utiliser la force de nos cultures pour bâtir un avenir meilleur dans notre région commune. »

L’ambassadeur a dit en relation avec les attentats de Londres, « Les barbares attaquent la Grande-Bretagne ainsi que d’Israël, d’autres pays européens, et aux États-Unis, parce qu’ils détestent notre manière commune de vivre en tant que personnes libres, mais ils ne l’emporteront pas. Ensemble, nous vaincrons. »

Bien sûr, à l’époque de l’empereur Hadrien, le rôle des Barbarians a été affecté à nos arrières grands-parents.

