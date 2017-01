Le Président Rivlin invite le Président Trump: « Soyez notre invité à Jérusalem »

Le président israélien Reuven Rivlin a envoyé une lettre de félicitations ce samedi soir au 45e président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump pour son investiture (qui a eu lieu le jour du shabbat, quand le président ne peut pas traditionnellement utiliser son email officiel), l’invitant à visiter la capitale d’Israël à Jérusalem.

Le président Rivlin a écrit: «Au nom du peuple et de l’Etat d’Israël, je suis honoré de vous adresser mes félicitations pour votre investiture en tant que 45e président des États-Unis d’Amérique.

« M. le Président, comme un ami de longue date de l’Etat d’Israël, vous vous tenez maintenant en tant que leader du monde libre, et allié le plus important et le plus proche d’Israël. L’alliance entre nos Etats et nos nations ne repose pas uniquement sur l’amitié. Elle est enracinée dans nos valeurs partagées et un engagement de longue date pour la liberté, et la démocratie, les pierres angulaires de nos sociétés.

« Je tiens à exprimer ma gratitude pour le soutien et l’amitié du peuple américain, ainsi que mon espoir que notre relation spéciale et coopération continueront à prospérer et à se renforcer.

«Au nom de notre peuple, je vous souhaite à vous et votre administration beaucoup de succès, et profite de cette occasion pour vous adresser une invitation à visiter l’Etat d’Israël et être notre invité à Jérusalem. »

De retour en Novembre, après la victoire surprise de Trump, le Président Rivlin a aussi envoyé un message officiel de félicitations, en disant: » Israël, votre meilleur allié, se tient à vos côtés en tant que notre ami et partenaire afin de transformer ces défis en opportunités. « a conclu Rivlin » je l’espère qu’Israéliens et Américains ensemble peuvent faire croître notre innovation et coopération, qui sont les fruits de la liberté et de l’égalité. Que Dieu vous bénisse, Monsieur le Président « .

