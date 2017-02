Le Président Frank-Walter Steinmeier, nouvellement élu en Allemagne : « Israël est précieux à mon cœur »

Le Président Reuven (Ruby) Rivlin a parlé aujourd’hui (mercredi) au téléphone avec le président allemand élu, Frank-Walter Steinmeier et l’a félicité pour son élection.

Steinmeier sera assermenté et prendra ses fonctions à la fin du mois de mars.

« J’étais si heureux de vous accueillir en tant que Président et grand ami d’Israël. Monsieur le Président, du fond de mon cœur je vous félicite et vous souhaite beaucoup de succès. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour nous en tant que ministre des Affaires étrangères et nous nous réjouissons de l’action commune », a déclaré Rivlin.

Le Président Rivlin a invité le président allemand élu à visiter Israël : « Je me réjouis de vous voir prochainement. » Le président élu Steinmeier a remercié le Président Rivlin : « Merci Monsieur le Président, mon cher ami. »

Steinmeier a dit qu’il serait heureux de venir en Israël à la première occasion favorable. « Israël est précieux à mon cœur et j’ai beaucoup d’amis en Israël. Je pense que j’ai visité Israël plus de 25 fois », a ri Steinmeier.

Rav Yehuda Teichtal, le rabbin de la communauté juive de Berlin, a déclaré en réponse à l’élection de Frank-Walter Steinmeier en tant que président de l’Allemagne : « Frank-Walter est un ami de la communauté juive et a toujours eu une oreille attentive pour nous et nous a aidé tant qu’il le pouvait. »

Rabbi Teichtel a ajouté que c’est une bonne nouvelle pour la communauté juive en Allemagne et à l’étranger. « Ce sont de bonnes nouvelles pour la communauté juive en Allemagne à une époque où l’extrémisme est en augmentation en Europe ; son élection est aussi une bonne nouvelle pour beaucoup d’autres communautés juives en Europe. Nous lui souhaitons la bienvenue pour réussir dans l’exercice de ses fonctions », a-t-il dit.

Steinmeier assumera la place du président sortant Joachim Gauck et ce sera le 12e président de l’Allemagne. Dans son discours d’acceptation, Steinmeier a appelé l’Allemagne « l’ancre de l’espoir » et a déclaré que l’Etat doit prendre ses responsabilités et donner l’exemple de la liberté. « L’Allemagne fournit l’inspiration à d’autres, non pas parce que tout est bon mais parce que nous avons vu comment notre pays peut s’améliorer. »