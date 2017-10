Le président américain Donald Trump décide de ne pas ratifier l’accord nucléaire avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a décidé de ne pas ratifier l’accord nucléaire avec l’Iran et a précisé que si des améliorations ne sont pas apportées, il sera annulé.

Trump a annoncé la « stratégie et un certain nombre de mesures importantes pour faire face aux actions hostiles du régime iranien et à faire en sorte que l’Iran n’acquiert jamais des armes nucléaires. »

Mardi, au cours de son allocution, Trump a rappelé: « Compte tenu des actions du régime, passé et présent, nous ne pouvons pas préserver la vision de son avenir qui inclut les appels de » Mort à l’Amérique et mort à Israël ».

Sur le plan pratique, Trump a promis de prendre part à quatre opérations différentes :

1) « Nous travaillerons avec les alliés pour empêcher l’Iran de promouvoir le terrorisme ».

2) « Nous imposerons des sanctions supplémentaires au régime iranien afin de bloquer le financement du terrorisme ».

3) « La politique des missiles de l’Iran et des armes qui menacent ses voisins par le commerce mondial et la liberté de navigation dans le golfe Persique sera un sujet à discuter. »

4) « Nous identifions de nouveaux domaines où nous pouvons travailler avec nos alliés pour faire pression sur le régime iranien, et neutraliser ses effets », a déclaré hier le porte-parole du département américain de la Défense, le général Adrian Rankin-Galway. Et nous allons limiter son pouvoir agressif, qui inclut notamment la question du soutien aux organisations terroristes « .

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été informé du contenu de la déclaration du président Trump sur la question nucléaire iranienne et s’est entretenu avec le secrétaire d’Etat américain Rex Tilerson peu de temps avant le discours.

Dans une déclaration enregistrée avant le Shabbat, qui a été diffusé après le discours du Trump, Netanyahou a déclaré: « Je félicite le Président Trump pour la décision courageuse d’aujourd’hui. Si l’accord avec l’Iran ne change pas, une chose est absolument sûr : dans quelques années, le régime de la terreur sera le premier à obtenir un arsenal d’armes nucléaires, ce qui est un grand danger pour notre avenir collectif.

Trump a créé juste la possibilité de modifier l’accord et inverser l’agression de l’Iran et traiter contre le soutien du terrorisme criminel. Par conséquent, Israël soutient cette occasion et donc tout gouvernement responsable et tous ceux qui sont intéressés par la paix et la sécurité dans le monde ».