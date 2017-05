Le Président américain aurait décidé de se retirer de l’accord sur le climat de Paris et l’impact sur la lutte contre le réchauffement climatique pourrait être dramatique cités dans divers médias .

Cet accord international sur le climat est le plus important, et placerait les Etats-Unis avec la Syrie et le Nicaragua comme les seuls pays dont les entreprises refuseraient cet accord, et pourrait entraîner des conséquences graves pour la mise en œuvre de la convention elle – même et la lutte contre le réchauffement climatique.

Le Président a évoqué les rapports et a affirmé sur son compte Twitter:. «J’annoncerai ma décision au sujet de l’accord de Paris dans les prochains jours ». Sans dire officiellement son refus.

Les Etats-Unis sont les second au monde à polluer la terre derrière la Chine, et sa sortie de l’accord peut miner les objectifs comme réduire les émissions de gaz à effet de serre, entraînant la baisse du niveau de la mer, les sécheresses et les tempêtes violentes.

