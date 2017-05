Le président américain affirme que Téhéran « n’obtiendra jamais jamais d’armes nucléaires ».

Réunis avec le président Reuven Rivlin à la résidence du président à Jérusalem, Trump a déclaré que les États-Unis veilleraient à ce que l’Iran «n’aboutit jamais» à des armes nucléaires tout en demandant à la République islamique d’arrêter d’armer les groupes terroristes «immédiatement».

Trump a atterri en Israël après un voyage de trois jours en Arabie Saoudite plus tôt, ce lundi, où il devrait rencontrer des dirigeants et explorer les chances de redémarrer les pourparlers de paix.

Le président américain a déclaré qu’il était «profondément encouragé» par sa visite en Arabie saoudite et qu’il a discuté avec les dirigeants arabes pour des perspectives d’un accord.

Le roi Salman, selon Trump, «aimerait voir la paix entre Israël et les Palestiniens».

» De nombreux [leaders musulmans] ont exprimé leur détermination à aider à mettre fin au terrorisme et à la propagation de la radicalisation. Il y a une prise de conscience croissante parmi vos voisins arabes et ils ont une cause commune avec vous sur cette menace posée par l’Iran, c’est une menace, ne vous méprenez pas » , a-t-il déclaré.

Les commentaires ont suivi une réunion à huis clos avec Rivlin, la première réunion officielle de Trump avec les dirigeants israéliens lors de son passage de 28 heures sur la Terre Sainte qui a débuté lundi après-midi.

En écho aux commentaires d’un jour plus tôt dans lequel il a parlé de l’Iran, Trump s’est engagé à s’assurer que Téhéran ne soit jamais autorisé à obtenir des armes nucléaires.

» Les États-Unis et Israël peuvent déclarer d’une seule voix que l’Iran ne pourra jamais être autorisé à posséder une arme nucléaire. Jamais jamais « , a déclaré Trump lors d’une conférence de presse conjointe :

» L’Iran doit cesser la formation et le financement des groupes terroristes et des milices, et doit cesser immédiatement », a ajouté le président américain.

Israel est ‘un pays étonnant’ dont l’alliance avec les États-Unis ‘sera toujours durable’, a déclaré Trump, ajoutant qu’il attendait avec impatience de discuter du processus de paix avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

» Les jeunes enfants israéliens et palestiniens méritent de grandir en toute sécurité, sans la violence qui a détruit tant de vies », a-t-il déclaré.

Dans ses remarques similaires, Rivlin a demandé des ‘nouvelles idées’ pour faire progresser le processus de paix israélo-palestinien.

« Notre destinée – Palestiniens et Juifs – c’est de vivre ensemble sur cette terre, Monsieur le Président. Nous devons construire la confiance et la coopération entre nous « , a déclaré Rivlin à la résidence du président à Jérusalem, lors du premier arrêt de la visite de deux jours de Trump.

‘Mais pour ce faire, nous avons besoin de nouvelles idées, de nouvelles énergies, qui nous aideront à avancer, ensemble’.

Si les Arabes et les Israéliens parviennent à un accord de paix, la région pourrait devenir une «oasis, un centre international de tourisme, une terre de démarrage, la Silicon Valley de la Jordanie à la Méditerranée», a ajouté Rivlin. ‘Mais nous devons être sûrs de ne pas s’endormir avec un rêve et de nous réveiller avec un cauchemar: avec l’Iran, Daesh et le Hamas à nos frontières. Pour rêver, nous devons être sûrs que l’Iran soit hors de nos frontières, ni en provenance de la Syrie, et du Liban ‘.

