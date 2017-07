Préparez vous : La vague de chaleur atteint son apogée

Le pays subira aujourd’hui une chaleur extrême dans toute les régions et une forte humidité sur la région côtière. Au cours de la semaine, les températures continueront à être élevées puis baisseront progressivement jusqu’à jeudi, avec une température de saison.

Hier, les équipes du MDA ont été appelés pour traiter plus de 166 personnes due au stress thermique, dont environ 77 personnes qui se sentaient faibles, environ 75 se sont évanouis, et plus de 14 se sont déshydratées.

Les températures pour aujourd’hui :

– Jérusalem : 37 degrés

– Tel-Aviv : 34 degrés et 65 % d’humidité

– Haïfa : 33 degrés avec 60 % d’humidité

– Afula : 40 degrés

– Beit She’an 44 degrés

– Beer Sheva 41 degrés

– Ein Gedi : 43 degrés

– Eilat: 43 degrés

Ce soir, les températures seront encore très chaudes et étouffantes, en particulier à Tel-Aviv et proche des plages. En attendant l’apparition de Britney Spears au concert de Ganei Yehoshua, il est fortement conseillé de boire beaucoup et régulièrement.

Demain , les températures vont baisser légèrement et les charges thermiques seront semblables à celles d’aujourd’hui.

Mercredi, les températures vont diminuer de 2-3 degrés puis jeudi , il y aura une baisse réelle des températures , mais encore chaudes pour la saison.

Soyez prudent :

Buvez au moins 3 litres d’eau

Ne laisser pas votre enfant ou animal dans votre voiture (même 5 minutes!)

Contactez vos parents âgés pour leur rappeler de boire et prendre de leur nouvelles!

