Préparez-vous : possibilités de neige dans les hauteurs de Judée Samarie ce Shabath

Après deux semaines de sécheresse relative et des températures relativement élevées, le retour de l’hiver arrive en force. A la fin de la semaine , les conditions hivernales avec des vents forts, le froid, le gel, la neige et la pluie seront de retour !

Aujourd’hui et demain, la température va chuter progressivement, mais ce vendredi,la pluie commencera le matin accompagné d’orages au nord du Néguev. Il est à craindre des inondations dans les rivières de l’Est et du Nord du Néguev .

Les vents seront forts seront présents au Sud – Ouest à une magnitude ouest de 20-35 nœuds (40-70 mph). Une nuit de neige est probable dans les plus hauts sommets des collines de Galilée et dans le nord du plateau du Golan avec un couche de plusieurs centimètres à une hauteur de 800 mètres d’altitude. A plus de 1000 mètres il peut y avoir beaucoup plus de neige. Ce samedi matin débutera du grésil sur les plus hauts sommets .

Samedi, la pluie va s’affaiblir mais les vents vont augmenter. Les vents vont progressivement disparaître ou réduire de 15-25 nœuds (30-50 mph), mais les mers seront agitées avec des vagues de 4-6 mètres de hauteur.

Ce samedi soir, la pluie et les températures vont s’affaiblir. La nuit sera très froide, et dans de nombreux domaines, la température peut être proche de zéro ou même tomber en dessous de zéro, donc le risque de gel est possible sur les routes (en particulier dans le nord).

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI