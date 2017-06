Préparez-vous à la chaleur : le temps se réchauffe et les températures vont monter jusqu’à Shabath

Aujourd’hui, le temps se réchauffe et les températures seront de plus en plus élevées dans la plupart des régions du pays.

Aujourd’hui , il y aura une augmentation des températures, tant dans les régions montagneuses que la zone côtière. La température de l’ eau est d’ environ 25 degrés, et les vagues seront imprévisibles avec un vent fort.

Vendredi le soleil régnera avec des températures côtières élevées et une augmentation de l’humidité.

Samedi se fera sentir une légere baisse des températures avec un retour à la normale pour la saison.

Au début la semaine prochaine s’appliquera un nouvel allègement progressif de la chaleur.

Aujourd’hui, la température maximale (en degrés) :

Hauteur du Golan Heights – 36, dans le nord – 33, mer de Galilée – 41, Nazareth – 33, Haïfa – 29, Tel Aviv – 31, Ariel – 35, Jérusalem – 35, Be’er Sheva – 38, le Néguev – 35, Eilat – 43.

