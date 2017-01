Préparation pour la prochaine guerre : un système novateur d’alerte sera installé dans chaque maison

La défense passive veut s’étendre à tous les citoyens concernés par un risque de missile, car ce risque est important pendant les guerres.

On a beaucoup écrit sur le prochain conflit, et sur le nombre important de roquettes qui pourraient atteindre Israël tant dans le Sud que dans le Nord avec le Hezbollah.

L’armée israélienne estime que le prochain conflit pourrait débuter au Nord du pays avec une guerre très violente qui pourrait probablement s’étendre à tout le pays, et que ce conflit comprendrait dans ce cas les défis opérationnels supplémentaires des cellules terroristes du Hamas dans le Sud du pays, et des menaces de terreur en Judée – Samarie ainsi que dans le Sinaï et à la frontière israélienne avec la Syrie.

Les estimations prévisionnelles d’une telle prochaine confrontation, au delà de scénarios d’horreur, comprennent jusqu’à un maximum de 1.500 roquettes qui seraient lancées chaque jour sur le territoire israélien et la menace d’une attaque cybernétique, un autre front qui menacerait Israël au sein du domaine du cyberespace.

Israel va recommander aux citoyens israéliens d’acquérir des radios avec piles car les systèmes de transmission cellulaires ainsi que la télévision par satellite et par câble pourraient être attaqués de telle sorte que les citoyens ne pourraient pas obtenir des informations immédiates, ce qui mettrait leurs vies en danger. En outre, ces systèmes de transmission dépendent directement de la distribution d’énergie, et des pannes d’électricité constitueraient une barrière séparant les citoyens de la défense passive.

« Nous avons innové un nouveau système d’alarme à domicile,qui permettra à chaque foyer de recevoir des messages en utilisant la fréquence radio AM », a déclaré une ligne du haut commandement.

« Nous prenons au sérieux le risque d’attaque cybernétique concernant les alertes et les messages pour les civils en temps de guerre, et nous nous préparons en conséquence. Entre autres, le système sera installé dans chaque maison et fournira également une alerte par « polygone » (la zone dans laquelle est prévue la chute du missile). Le système sera installé dans le Miklat, et sera branché avec une réserve de batteries ».

Le système est en cours d’élaboration et il faudra encore un certain temps avant qu’il devienne opérationnel. On ignore encore comment il sera installé dans tous les foyers en Israël.

Les alertes que nous connaissons dans le Sud du pays sont déclenchées par Tsahal et continueront à être mises à jour. Aujourd’hui, presque toutes les rues en Israël sont prise en charge par le polygone : « toute alerte sera annoncée dans un quartier ou dans une rue spécifique, et permettra aux citoyens d’entendre l’alarme ».

Une autre source a déclaré : « En outre, le déclenchement de l’alarme lors d’une menace de missile durera une trente secondes, de sorte que les habitants concernés seront prévenus durant ces trente secondes de ne pas sortir avant la chute du missile ».

Ajoutant : «Dès que l’alarme s’arrêtera, cela signifiera que la roquette sera tombée. Durant l’alerte, si un citoyen n’a pas le temps de trouver un abris, il devra se coucher sur le sol ou s’abriter dans une cage d’escalier ».

