Pour la première fois, Israël montre aux journalistes le travail et l’aide menés en Syrie

Israël a rendu public pour la première fois ce mercredi l’ampleur de son aide humanitaire à la population civile vivant juste en face de sa frontière nord en Syrie.

Il est bien documenté que Israël a fourni un traitement médical d’urgence aux combattants syriens qui cherchent de l’aide. Pas moins de 3000 personnes blessées ont fait leur chemin à la frontière et ont reçu un traitement médical vital dans les hôpitaux israéliens avant de retourner dans leur pays d’origine.

Il y a également eu des rapports des médias affirmant qu’ Israël a fourni un soutien financier et d’ autres à certains des groupes rebelles luttant contre l’armée du président syrien Bachar al-Assad dans un conflit qui a commencé en 2011.

Mercredi, l’armée israélienne a ouvert ses stocks de nourriture et autre et a informé les journalistes sur toute l’étendue d’une opération humanitaire appellée « bon voisinage ». Dans le cadre de l’effort, Israël a transféré 360 tonnes de produits alimentaires, 450.000 litres d’essence et 50 tonnes de vêtements en Syrie. Il a également envoyé de grandes quantités d’analgésiques, des anesthésiques et des médicaments de base pour le diabète et l’asthme.

Bien que sa politique officielle a été d’éviter des combats qui font rage à quelques kilomètres de la frontière, Israël n’a pas eu le choix de participer de temps en temps à ce conflit à plusieurs reprises, en tirant sur des positions de l’armée syrienne, apres des tirs d’obus allant jusqu’à éliminer des soldats de Assad lorsque la menace est présente.

Mercredi, lors d’une rencontre avec les dirigeants de l’Est à Budapest, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit qu’Israël avait mené des dizaines d’attaques contre les convois d’armes en Syrie faisant leur chemin vers le groupe libanais Hezbollah militant.

« Nous avons bloqué la frontière non seulement en Egypte, mais dans les hauteurs du Golan, » Netanyahu a déclaré aux dirigeants de la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et la Slovaquie. « Nous avons construit le mur parce qu’il y avait un problème avec ISIS et l’Iran qui veulent essayer de construire un front de là terreur. J’ai dit à Poutine, que chaque transfert d’armes de Hezbollah, sera attaqué. Nous l’avons fait des dizaines de fois. »(ISIS est un autre nom pour l’Etat islamique.)

Le personnel militaire a partagé avec les journalistes qu’au cours de l’année écoulée, Israël a fourni une aide à quelque 200.000 civils qui vivent du côté syrien dans les hauteurs du Golan.

Pas moins de 6,5 millions de Syriens ont été déplacés dans les combats. Un grand nombre d’entre eux ont fait leur chemin vers les pays voisins et même en Europe, mais seulement les Syriens les plus pauvres se sont tournés vers Israël pour l’aide, selon le colonel Barak Hiram, commandant de la brigade des hauteurs du Golan.

Israël et la Syrie n’ont jamais eu de relations diplomatiques et ont été officiellement en guerre depuis la création d’Israël en 1948. Jusqu’à présent, il n’y avait presque pas d’interaction humaine entre les Israéliens, qui ont pris le contrôle d’une partie des hauteurs du Golan après la guerre de 1967, et les Syriens qui vivre près de la frontière israélienne.

« Ils ont appris toute leur vie qu’Israël est le Satan et avaient peur de venir à la frontière pour demander d l’aide », a déclaré Hiram.

Une grande partie de la population syrienne dans cette région vit dans les villages ruraux, et environ 50 pour cent ont moins de 18 ans. Il y a aussi des personnes déplacées à l’intérieur qui sont arrivés dans la région, avec quelque 400 familles vivant dans des tentes près de la frontière, at-il dit.

Les combats ont laissé de nombreuses zones résidentielles sans eau courante ni électricité, et les établissements d’enseignement et de soins de santé sont presque inexistants. Ceux qui sont encore debout ont seulement un matériel rudimentaire, dit Hiram.

Depuis l’été dernier, Israël a transféré les équipements d’infrastructure tels que les générateurs et la tuyauterie pour réparer le système d’eau, ainsi que des centaines de tonnes de produits alimentaires de base et de la médecine.

L’armée israélienne a également facilité le traitement médical de base pour les enfants syriens et leurs parents dans les centres de triage mis en place le long de la frontière, ce qui permet de soigner des cas plus sérieux dans les hôpitaux israéliens.

Jusqu’à présent, la plupart des opérations ont eu lieu la nuit, mais dans environ deux semaines une clinique médicale géré par une équipe de médecins américains et protégés par l’armée israélienne ouvrira ses portes dans la région et fonctionnera pendant la journée, a déclaré Hiram.

Noam Fink, qui est le médecin-chef du Commandement du Nord d’Israël et supervise le programme médical dans les hauteurs du Golan, dit que les enfants souffrant de maladies peuvent désormais bénéficier d’un traitement .

« Je suis fier que nous faisons cela, et j’espère que la langue internationale de la médecine va déclencher des relations avec nos voisins », at-il dit.