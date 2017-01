Première intervention militaire des USA au Yemen sous les ordres de Trump : Mort de 41 membres d’Al-Qaïda dont 4 chefs

Pour la première fois sous le président américain Donald Trump, les commandos américains ont débarqué dimanche au Yémen pour attaquer un groupuscule important d’Al-Qaïda dans la province d’al-Bayda, un bastion d’Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQAP).

Selon des sources au Yémen, aux journalistes internationaux , pas moins de 41 membres d’Al-Qaïda ont été éliminés dans l’attaque, ainsi que 16 civils. Parmi les morts, il y a au moins quatre haut commandants d’Al-Qaïda.

(Peu de temps après que le président soit entré dans la Maison Blanche, trois chefs d’Al-Qaïda avaient été neutralisés dans une frappe de drone dans la même région.)

L’armée américaine a confirmé le rapport et a déclaré que l’un des membres de ses commandos US Navy a été tué et trois autres ont été blessés dans cette opération, qui s’est résumée à un raid de bombardements de 45 minutes.

L’attaque représente un changement majeur de la politique de l’ancien président américain Barack Obama, qui a utilisé des drones pour la plupart de ses attaques au Yémen. Seules deux attaques contre Al-Qaïda au Yémen ont impliqué des opérations de commando durant les huit ans de l’administration Obama.

La planification de cette opération avait commencé avant l’entrée du président Trump à la Maison Blanche , mais l’opération n’avait pas reçu le feu vert, selon Fox Nouvelles .

« Les Américains sont attristés par la perte d’un membre du service héroïque dans notre lutte contre le fléau du terrorisme islamiste radical », a déclaré le président Trump dans un communiqué après la publication du rapport.

« Les sacrifices consentis par les hommes et les femmes de nos forces armées, et les familles qu’ils laissent derrière eux, sont l’épine dorsale de la liberté que nous chérissons tant pour les Américains, unis dans notre quête d’une nation plus sûre et un monde plus libre. »

« Nous sommes profondément attristés par la perte d’un de nos membres du service d’élite, » a dit le commandant du US Central et le Commandement général, Joseph Votel dans sa déclaration. « Les sacrifices sont très profonds dans notre lutte contre les terroristes qui menacent les peuples innocents dans le monde entier. »

