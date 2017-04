Pour la première fois, des femmes sont recrutées dans les services de sécurité à Gaza

Pour la première fois, Gaza a commencé à recruter des femmes dans les services de sécurité (ou du terrorisme) par le ministère de l’ Intérieur dans la bande de Gaza selon l’agence de nouvelles palestinienne « Maan ».

L’Agence a publie une photo des premières recrues féminines , qui sont toutes des femmes musulmanes en costume traditionnel avec un fusil à la main.

Selon « Maan », les services de sécurité sont des femmes qui n’ont pas plus de 30 ans, pas de diplômes universitaires, et n’ont pas de parents dans la fonction publique et dans les installations de l’UNRWA.

Pour obtenir , ce poste, les femmes doivent faire l’objet d’une période probatoire de six mois.

Le taux de chômage dans la bande de Gaza a atteint 40%, et celles qui souhaitent obtenir un emploi dans les services de sécurité sont de plus en plus nombreuses.

