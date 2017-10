La première déclaration du nouveau coordinateur israélien : « Je vais tourner chaque pierre dans la bande de Gaza »

Le nouveau coordinateur israélien pour les prisonniers et les personnes disparues, Yaron Blum, a dit qu’il allait retourner toutes les pierres dans la bande de Gaza, à la recherche des disparus et qu’il continuera à travailler jusqu’à leur retour en Israël.

C’est la première déclaration du nouveau coordinateur après sa nomination par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, « Je remercie le Premier Ministre de la confiance, et je connais l’importance de ce rôle dans cette tâche prioritaire et nationale, j’ai reçu avec satisfaction la demande du Premier ministre à assumer une tâche importante pour le retour des prisonniers et des personnes disparues dans le pays, chaque pierre doit être tournée pour y parvenir et je vais faire cette tâche jusqu’à ce qu’elle soit terminée. «

Netanyahu a décidé de nommer Bloom comme coordinateur pour les prisonniers et les personnes disparues, car le précédent a annoncé sa démission il y a plusieurs mois.

Bloom, est un personnage principal dans la sécurité publique et au sein du « Shin Bet », il a servi pendant de nombreuses années dans le renseignement, et faisait partie de l’équipe qui a mené les négociations qui ont abouties à la libération de Gilad Shalit.

Bloom travaille actuellement à l’Institut pour l’étude du terrorisme dans un centre multidisciplinaire à Herzliya, un consultant sur la sécurité, le terrorisme et directeur de nombreuses entreprises.

Le bureau de Netanyahu a déclaré que le premier ministre a parlé, samedi soir, avec les familles des soldats capturés, afin de les informer de la nomination et la confirmation de son engagement à la nécessité de travailler pour les ramener.

Des familles de soldats et de personnes disparues à Gaza ont salué la décision de Netanyahou de nommer un nouveau coordinateur pour le dossier.

Elle a exprimé l’espoir que cette nouvelle nomination donnera un nouvel élan aux efforts visant à ramener les soldats et les disparus, après un retard de plus de deux mois.

Son prédécesseur a démissionné en août dernier pour protester contre le rejet par le gouvernement israélien des propositions de retour des prisonniers palestiniens capturés par le Hamas à Gaza.

Après la démission, les familles de deux soldats israéliens ont attaqué le gouvernement israélien et l’ont accusé d’éluder la responsabilité de leurs enfants «détenus» à Gaza.