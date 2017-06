La premiere ambulance municipale pour sauver les animaux à Haïfa

L’ambulance a été achetée par la municipalité de Haïfa et sera utilisée pour les médecins vétérinaires afin de donner les premiers soins primaires pour les chiens, chats, coyotes, blessés, et en particulier ceux blessées dans des accidents de la route.

Le directeur des Services vétérinaires à la municipalité de Haïfa , le Dr Dror Dagan a initié ce type d’ambulance : « Chaque année, nous recevons des centaines de messages de gens de la ville sur les animaux blessés, y compris les chiens, les chats, et parfois des chacals et des sangliers blessés sur des routes. Les chiens et les chats sont traités par les médecins du service vétérinaire, qui les aide tout au long de la journée et la nuit. « .

L’ambulance équipée du matériel médical nécessaire aux soins primaires vétérinaires pour les animaux permettra aux vétérinaires de fournir des soins professionnels à tout les animaux blessés de façon rapides et efficaces.

Cette ambulance de 195 000 ₪ a été acquise et financé par des fonds privés [50%] et la ville de Haïfa et sera disponible 24 heures par jour par les médecins et les vétérinaires de la ville de Haïfa.

Dr Dror Dagan : Cette ambulance verte est une continuation et l’achèvement de la mise en place et le fonctionnement de la nouvelle fourrière municipale à Haïfa, avec une clinique vétérinaire pour répondre aux premiers soins.

Le maire Yona Yahav :.. « Les animaux domestiques font partie intégrante de la famille et les élever et prendre soin d’eux n’est pas un détail . Tel est l’esprit de la ville et le caractère de Haïfa. ».

