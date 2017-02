Le premier ministre va se rendre Singapour et en Australie

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu va informer ce matin (dimanche) les ministres concernant les pourparlers tenus la semaine dernière avec le président américain Donald Trump.

Plus tard, dans la même journée, le premier ministre prendra son envol lors d’une visite diplomatique à Singapour. La visite durera deux jours, après quoi le Premier ministre continuera une visite de trois jours en Australie.

Netanyahu rencontrera le président et le Premier ministre de Singapour, pour discuter du renforcement des relations bilatérales dans divers domaines. Netanyahu se rendra également à la synagogue locale. Ensuite, il ira à Sydney, en Australie, où il rencontrera le premier ministre et le gouverneur général.

Netanyahu et le chef du gouvernement australien tiendront un événement pour les hommes d’affaires et les habitants israéliens pour encourager les relations économiques entre l’Australie et Israël. Netanyahu rencontrera également le chef de l’opposition en Australie, visitera une école juive et rencontrera les dirigeants de la communauté juive. Il se réunira également avec le chef des dirigeants de l’opposition et de la communauté juive et visitera une école juive.

Le mois prochain Netanyahu se rendra à Washington . Apparemment, il prendra la parole à la conférence annuelle de l’AIPAC. Même le président américain Trump parlera probablement aux milliers de participants.