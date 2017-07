Le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah : « Nous sommes opposés à tout changement de statu quo sur la Mosquée Al-Aqsa et Israël n’a pas la souveraineté sur Jérusalem »

Le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah a menacé aujourd’hui Israël, malgré le communiqué du cabinet du Premier ministre israélien affirmant que le statu quo sur le Mont du Temple n’avait pas changé depuis l’attentat contre deux policiers.

Par ce discours incitant, le ministre palestinien a dit : « Nous sommes opposés à tout changement de statu quo sur la Mosquée Al-Aqsa et Israël n’a pas la souveraineté sur Jérusalem. »

Le site Alyaexpress-News fête ses 6 ans et devient le site de référence de la communauté sur le WEB ! Info plus rapide. Info en temps réel. Info unique. Info anti-spam (ne republie pas des articles déjà en ligne chez nos coreligionnaires). Info nouvelle ! Merci à tous pour votre fidélité depuis 2011! FACEBOOK, TWITTER, YOU TUBE, INSTAGRAM, ISRAEL CHRONO, et SOSNETIVOT_

Israël n’a pourtant fait aucun changement dans le statu quo avec la Jordanie, ayant juste ajouté des systèmes de sécurité (portiques et caméras en dehors du Mont du Temple) depuis l’attaque, mais il semble que les Arabes palestiniens et d’autres pays arabes se servent de cet événement pour envenimer la situation dans le pays, malgré le fait que les attentats sur ce lieu aient été organisés par des Arabes israéliens et avec la complicité du Wafq (Jordanie).

ראש הממשלה הפלסטיני ראמי חמדאללה:אנחנו מתנגדים לכל שינוי בסטטוס קוו במסגד אלאקסא ולישראל אין ריבונות על ירושלים pic.twitter.com/jFOOwDLkyO — sami abed alhamed (@samiaah10) 18 juillet 2017

Rami Hamdallah a aussi contacté son homologue jordanien pour discuter des derniers développements à Jérusalem.

Prochaine livraison GRATUITE* cette semaine sur Netanya, Ashdod, Ashkelon, et Raanana : 350 ILS/kg

* LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 2 KG.

Contact : sud.israel@yahoo.fr