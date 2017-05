Le premier Ministre Netanyahu tente d’empêcher le député Oren Hazan de faire un selfie avec le président invité Donald Trump

Alors que le président Donald Trump arrivait vers la foule après les différents discours sur le tarmac, à la rencontre de tous les ministres qui étaient présentés par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, l’un des dignitaires d’Israël, et député de la Knesset, Oren Hazan (Likoud), a saisi son téléphone et a demandé à la permission au président de faire un selfie.

Trump semble accepter mais le Premier ministre a essayé physiquement de bloquer le geste mais sans succès. Il est fort possible que le ministre ait agit ainsi pour éviter toute familiarité avec le plus grand allié du pays et garder une distance de respect.

Awkward moment as MK @oren_haz is setting a selfie with @realDonaldTrump, all while @Netanyahu tries to grab his hand pic.twitter.com/Y3BHukBreB

