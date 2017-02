Le Premier ministre Netanyahu soutient la demande de grâce présidentielle pour le soldat Elor Azria

Deux jours après le verdict du soldat Elor, où il a été décidé de l’envoyer en prison pour ne période de 18 mois , le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réagit pour la première fois en Australie lors d’ une conférence de presse ce matin (jeudi) en affirmant qu’il soutient la promotion de l’ amnistie du soldat, qui a été reconnu coupable d’avoir tué un terroriste.

Le Premier ministre a parlé la première fois depuis le verdict dans le procès du soldat Azria qui a été reconnu coupable d’homicide involontaire : «Les soldats risquent leur vie, lors de situations et peuvent se sentir mal à l’aise et nous devons faire preuve de compréhension et promouvoir l’amnistie ».

Le Premier ministre a également fait référence à l’enquête de l’officier lors de l’expulsion des bédouins à Umm al-Hiran ce mois-ci et a dit qu’il a vérifié trois fois avant de se joindre aux déclarations de la police au sujet de l’attaque, en soulignant que la nécessité d’attendre et vérifier le cas est important afin d’arriver à la vérité. » Il a ajouté: « S’il y a une erreur , nous dirons que nous avons fait une erreur, mais je vais attendre le rapport officiel. »

Le Premier ministre a également révélé aux journalistes que, dans deux semaines, il prévoit de se rendre en Russie pour rencontrer Poutine, le thème principal de la réunion entre les deux sera la situation en Syrie et la préoccupation israélienne et la reconnaissance de la réalité de la coopération institutionnalisée entre la Syrie et l’Iran.