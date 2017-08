Le Premier Ministre Netanyahu s’est réunit avec Jared Kushner et les conseillers du président Trump

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rencontré jeud le conseiller présidentiel américain Jared Kushner et une délégation américaine qui comprend l’envoyé Jason Greenblatt, le conseiller adjoint américain en sécurité nationale pour la stratégie Dina Powell et l’ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman.

Le Premier ministre Netanyahu:

» Je suis ravi de vous revoir, Jared, avec votre délégation. Nous avons beaucoup de choses à dire: comment faire avancer la paix, la stabilité et la sécurité dans notre région, aussi la prospérité. Et je pense que tous est à notre portée. Je suis heureux de vous voir et de l’effort que vous dirigez au nom du président, avec Jason et les membres de votre équipe. Je pense que c’est un signe de la grande alliance entre nous et les grands objectifs qui nous guident. »

Jared Kushner:

» C’est vrai. Eh bien, nous sommes très reconnaissants de votre équipe et de tous les efforts qu’ils ont faits. Le président est très déterminé à trouver une solution ici qui pourra apporter la prospérité et la paix à tous les citoyens dans ce domaine, et nous apprécions vraiment l’engagement du Premier ministre et de son équipe à s’engager de manière très attentive et respectueuse. Le président leur a demandé de le faire.

Donc nous, la relation entre Israël et l’Amérique est plus forte que jamais et nous remercions le Premier ministre Netanyahu pour son leadership et son partenariat. »