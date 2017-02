Le Premier ministre Netanyahu s’envolent à Washington pour rencontrer le président Trump

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son épouse Sarah ont quitté lundi après-midi Israel pour Washington DC, où le leader d’Israël se réunira avec le président américain Donald Trump, un ami de nombreuses années avant son élection.

«Je vais à Washington pour une réunion très importante avec le président Trump », a déclaré Netanyahu aux journalistes avant de monter dans l’avion.

«Je vais aussi rencontrer le vice-président [Mike] Pence, avec le secrétaire d’État [Rex] Tillerson et avec les dirigeants républicains et les chefs démocrates sur Capitol Hill.

«L’alliance entre Israël et l’Amérique a toujours été extrêmement forte. Elle est sur le point de devenir encore plus forte « , at-il poursuivi.

« Le président Trump et moi allons parler des dangers émanant de la région, mais aussi sur les opportunités. Et nous allons parler à la fois, ainsi que l’amélioration des relations entre Israël et les Etats-Unis dans de nombreux domaines « .

