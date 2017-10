Le Premier ministre Netanyahu salue la décision américaine de se retirer de l’UNESCO : « Une décision courageuse »

En route vers le retrait de l’UNESCO : suite à la décision historique des Etats-Unis de se retirer de l’Organisation culturelle, qui est l’une des décisions les plus attendues par Israël, le ministre Benjamin Netanyahu, s’est félicité jeudi de cette décision et a demandé au ministère des Affaires étrangères de préparer le terrain pour un retrait israélien de cette même organisation, parallèlement à la décision des Etats-Unis. ‘C’est une décision courageuse et morale’, a déclaré Netanyahu, suite à la décision du gouvernement Trump.

Quelques heures après que les Etats-Unis ont annoncé officiellement qu’il avait décidé de se retirer de l’organisation, qui a récemment adopté un certain nombre de résolutions anti-Isralienne le Département d’Etat américain a confirmé les rapports et l’organisation a confirmé avoir reçu un avis officiel du retrait des États-Unis de l’organisation, qui prendra effet le 31 décembre 2018 au plus tard.

‘Cette décision n’est pas facile’, a déclaré le porte-parole du département d’Etat, Heather Neuert dans un communiqué. ‘Cela reflète les préoccupations des Etats-Unis sur les préoccupations financières de l’organisation, la nécessité de réformes et les préjugés contre Israël’. Cette décision permettra aux États-Unis de rester en qualité d’observateur dans l’organisation qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale.

Le secrétaire général des États-Unis de l’ONU a annoncé son intention de continuer à participer à l’UNESCO en tant qu’Etat observateur non membre et de plusieurs questions importantes dans les soins de l’organisation – y compris la préservation du patrimoine mondial, la préservation de la liberté de la presse et la promotion de la coopération scientifique et éducative.

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a salué la décision américaine, l’appelant « une étape importante et de bonnes valeurs et morale de notre allié le plus important des États-Unis contre l’organisation antisémite et politiquement biaisé, qui a pris l’habitude de mentir, et a perdu son chemin et sa pertinence ».

Une filiale de l’ONU, a déclaré que la décision était ‘une perte pour la famille des Nations Unies et une action internationale commune’. Irina Bokova, PDG sortante, a exprimé ses profonds regrets concernant le retrait américain.

La Première ministre britannique Teresa Mae a répondu au retrait des États-Unis de l’UNESCO. ‘Nous sommes attachés à nos membres dans l’organisation’, a déclaré un porte-parole. ‘La relation entre les Etats-Unis et l’UNESCO est une question qui leur est propre’.