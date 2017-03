Le Premier ministre Netanyahu explique la raison du raid aérien sur la Syrie

Dans une décision inhabituelle, le Premier ministre Netanyahu a publié un communiqué vendredi concernant le raid aérien de l’IAF sur le territoire syrien qui s’est produit ce vendredi matin. Habituellement, Israël ne fait pas de commentaires sur des attaques de ce genre.

Netanyahu a dit,

«NOTRE POLITIQUE EST TRÈS COHÉRENTE. LORSQUE NOUS DÉTECTONS DES TENTATIVES DE TRANSFERT D’ARMES AVANCÉES AU HEZBOLLAH, ET NOUS AVONS DES RENSEIGNEMENTS , ET NOUS AVONS LA FAISABILITÉ OPÉRATIONNELLE, NOUS AGISSONS POUR L’EMPÊCHER. C’EST CE QUI S’EST PASSÉ ET C’EST CE QUI SE PASSERA. »

Des sources arabes affirment que les cargaisons d’armes qui ont été détruites étaient des missiles nord-coréens.

Les Syriens ont réagi à l’attaque sur leur territoire en lançant des missiles S-200 de fabrication russe contre les avions de Tsahal. Israël a tiré vers ces missiles en utilisant le système de défense de missile Arrow-3.

C’était la première fois que le Arrow-3 était utilisé dans une véritable situation de combat. Le missile a intercepté l’un d’eux qui a atterri en Jordanie, tandis que les explosions ont été entendues jusqu’à Jérusalem et Modi’in.

L’ambassadeur d’Israël en Russie, Gary Koren , a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères ce vendredi. Selon Channel 2, l’ambassadeur a été convoqué parce qu’il y avait des troupes russes près de la zone d’attaque. Cela pourrait également expliquer pourquoi Israël n’a pas frappé les lanceurs de missiles.

La semaine dernière, Netanyahou a eu une conversation avec le président russe Vladimir Poutine discutant de la situation en Syrie.

On pense généralement que la Russie a été non seulement informée à l’avance de l’attaque, mais elle a été menée en coordination avec eux, afin d’éviter tout conflit potentiel, diplomatique ou aérien sur la Syrie.

La Russie a joué un rôle de premier plan en soutenant le gouvernement Assad afin de gagner un nouveau pied au Moyen-Orient.

Entre temps, Liberman a ajouté que si la Syrie déploie une nouvelle fois ces anti-missiles contre Tsahal, l’armée ne réfléchira pas à deux fois avant de détruire ses lances missiles.



