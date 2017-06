Le premier ministre Netanyahou reçoit un accueil très chaleureux par la présidente du Libéria

Le premier ministre Netanyahou a reçu un accueil chaleureux à Monrovia par la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf : » C’est un honneur d’être ici au nom de l’état d’Israël » a t’il dit.

Le premier ministre est arrivé il y a une heure dans la capitale du Libéria, pour assister à une réunion avec 15 pays d’Afrique de l’ Ouest.

Netanyahu et la Présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf Photo: Kobi Gideon, respectueusement

Pendant la journée, Netanyahu devrait tenir une réunion avec les dirigeants de 12 pays à la conférence et prononcera un discours à tous les participants. Netanyahu sera le premier chef d’ Etat à un Forum africain qui a été créé en 1975 dont la majorité des pays sont musulmans, dont le Mali et le Niger qui n’ont pas de relations diplomatiques avec Israël.

Ces derniers jours, le discours du Roi Mohammed du Maroc à la conférence, et les dirigeants ont dit que Netanyahu sera le seul chef qui prendra la parole. Un autre geste d’amitié adopté par les organisateurs de la conférence fut de remplacer le samedi par le dimanche après que le bureau de Netanyahu a précisé que le premier ministre ne peut pas parler pendant le Shabath.

Libéria, un journal local a rapporté l’arrivée de Netanyahou Photo: Arial Chna

Les plus proches conseillers de Netanyahou, comme le porte parole du ministère des Affaires étrangères Yuval Rotem et d’ autres hauts fonctionnaires du ministère seront à ses côtés pendant un jour seulement et retourneront en Israël dans la soirée , le vol a duré 12 heures en raison de l’incapacité de survoler les pays arabes d’ Afrique du Nord comme la Libye, le Tchad, Mali et le Maroc. Netanyahou a déclaré pendant le vol que l’effort a payé, car cela lui permettra de rencontrer 12 dirigeants dans d’ autres circonstances .

Il a ajouté que de nombreux pays africains s’associent à cette réunion et tous ont déjà voté systématiquement contre Israël à l’ONU. Cependant, les changements géopolitiques qui se produisent dans le monde, et les mesures prises par Israël, ont déjà apporté un changement dans les habitudes de vote. « L’ année dernière , j’étais en Afrique de l’ Est. Maintenant l’ouest. Ceci est la continuation de la politique d’Israël et son retour en Afrique et inversement. »

Présidente du Libéria .

Un deuxième objectif de ce voyage est de promouvoir les efforts d’Israël pour intégrer le titre d’observateur de l’Union africaine (UA) , l’équivalent africain de l’Union européenne. La délégation israélienne espère qu’au cours de cette journée de conférence , il y aura aussi une réconciliation entre Israel et le Sénégal, qui s’oppose à l’entrée d’Israël dans l’organisation.

Netanyahu a ordonné le retour de l’ambassadeur israélien du Sénégal, après le vote de la résolution au Conseil de sécurité des Nations unies (2334 ).

Netanyahu et la Présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf Photo: Kobi Gideon, respectueusement

Répondant à la question de savoir comment revenir vers une Afrique continentale, qui se compose de 54 pays, et seulement 10 ambassades, Netanyahou a déclaré: « Nous sommes en train de faire plus avec moins ». Cependant, il a ajouté que le ministère des Affaires étrangères a confirmé par son PDG, Yuval Rotem, que plus de 30 millions affectés à l’UNESCO et d’autres organisations des Nations Unies, iront vers l’Afrique afin de rétablir de meilleurs relations avec ces pays.

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr