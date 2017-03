Le premier ministre Justin Trudeau à l’occasion de Pourim : « Nous honorons cette célébration du triomphe sur la persécution et l’oppression »

Le premier ministre Justin Trudeau a fait hier la déclaration à l’occasion de la fête de Pourim :

« Demain, au coucher du soleil, la communauté juive du Canada et de partout dans le monde se rassemblera pour célébrer la fête de Pourim…Pour souligner la fête de Pourim, les gens se déguisent, échangent des cadeaux, donnent à des œuvres de bienfaisance et dégustent des plats traditionnels. Durant cette période de fête, parents et amis se réunissent pour lire la Meguila, qui décrit la façon dont la reine Esther et son oncle Mardochée ont sauvé le peuple juif de la persécution dans la Perse antique.

« Nous honorons cette célébration du triomphe sur la persécution et l’oppression qui témoigne de la résilience, du courage et de la joie du peuple juif, et qui nous donne l’occasion de réaffirmer notre devoir de lutter contre l’antisémitisme, la xénophobie et les préjugés. Le gouvernement dénonce avec la plus grande fermeté les récents actes d’antisémitisme et les autres actes d’intolérance religieuse. Nous ne pouvons pas et nous n’allons pas tolérer les manifestations de haine et de discrimination au sein de nos communautés. Au nom du gouvernement et de notre famille, Sophie et moi souhaitons à tous ceux qui célèbrent un joyeux Pourim. Hag Pourim Sameah! »