Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Obama :  » Je n’ai pas l’intention de participer à l’enterrement de mon propre pays. »

Un ancien haut responsable diplomatique israélien a révélé une histoire encore jamais dite qui montre la véritable relation entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ ancien président américain Barack Obama.

Dore Gold qui était jusqu’à récemment le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères a dit sur le journal hébreu Makor Rishon qu’ après l’enterrement de Shimon Perez en Septembre, un membre à bord de l’avion d’Air Force One qui transportait Obama, et le secrétaire d’Etat John Kerry de l’époque et l’ ancien président Bill Clinton a appelé le chef du personnel Yoav Horowitz et lui a dit concernant Netanyahu :

«Dites à votre patron que s’il veut un enterrement comme Peres, il devrait commencer à aller de l’ avant, » cherchant à montrer que l’implication de Netanyahu dans le processus de paix manquait de souplesse avec les Palestiniens.

Netanyahu, selon Dor Gold a dit a Horowitz de répondre la phrase suivante :

« Dites lui que je renonce à mon honneur parce que je n’ai pas l’ intention de participer à l’enterrement de mon propre pays. »

Plus tard dans l’interview Makor Rishon, Dore Gold a accusé l’administration Obama d’avoir démontré une «sorte d’arrogance » concernant leurs politiques au Moyen – Orient.

« Ils ont développé une vision, selon laquelle , peu importe ce que disent les Arabes ou ce que disent les Israéliens, ils savent mieux les besoins des deux parties », a déclaré Gold.

