Le Premier ministre indien arrive pour une visite historique en Israël

Narendra Modi, le premier Premier ministre indien arrive en Israël, pour signer sept accords de coopération dans les domaines de l’espace, l’eau, l’agriculture et l’innovation avec Israel. L’Inde a produit une vidéo à l’occasion du 25e anniversaire de leurs relations et se vante de ses liens avec le pays : « Israël et l’Inde – les nations qui sont connectées les unes aux autres, leur multiculturalisme est un atout»

Le Premier ministre indien Narendra Modi arrivera demain (mardi) pour une visite historique de trois jours en Israël. C’est la première visite du Premier ministre de l’Inde dont le pays est la deuxième plus grande puissance du monde.

Cette rencontre symbolise les relations de rapprochement entre les deux pays. Modi ne va pas visiter Ramallah mais il a invité Abbas à visiter Delhi en mai.

La visite marque également une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre les deux pays, comme en témoigne une série d’accords de plusieurs milliards de dollars dans la sécurité et la coopération dans des zones civiles en mettant l’accent sur l’eau, l’agriculture, la technologie et l’innovation.

Israël est une référence en Inde, et l’innovation ainsi que la mentalité israélienne.Les Israéliens ont très bien compris que cette relation avec l’Inde dans le 21ème siècle, va aussi créer des emplois en Inde.

Israël a réussi à entrer dans cette vision, contrairement à d’autres pays occidentaux qui voulaient tout simplement l’argent et ont été perçus condescendant et paternaliste.

🔴 Fait ta PUB pour 49 €/mois ! 🔴