Le Premier ministre Benjamin Netanyahu: «Israël est confronté à des changements importants, certains d’entre eux sont très bons « 

Le premier ministre a rencontré le ministre de la Défense et le chef du personnel pour évaluer l’état de la Division de Samarie et la Judée et louer les responsables de la sécurité sur les efforts visant à prévenir le terrorisme palestinien.

Le commandant de la division centrale, le général Roni Numa, le coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, le général Yoav Mordechai et des représentants du Shin Bet et la police ont présenté au premier ministre et ministre de la Défense les armes saisies lors d’activités de lutte contre le terrorisme en Judée-Samarie au cours de l’année écoulée.

La campagne a été dirigée par l’armée israélienne, le Shin Bet et la police israélienne, dans laquelle plus de 450 armes ont été saisies et plus de 40 ateliers fermés dans la fabrication des armes.

A la fin de cette rencontre, le premier ministre a donné une première évaluation et a attaqué l’Autorité palestinienne qui non seulement ne condamne pas le terrorisme, comme dans la dernière attaque, les palestiniens n’ont pas hésité à la louer. Netanyahu a également discuté de la situation politique face à Israël. «Nous savons que nous sommes également confrontés à des changements politiques dramatiques, je pense que certains d’entre eux sont très bon pour Israël, et , malheureusement , nous n’avons pas encore réussi à stabiliser la situation » , at – il dit, se référant à l’entrée à la Maison Blanche de Donald Trump dans dix jours.

Le Premier ministre a félicité les forces de sécurité pour leur travail contre le terrorisme : «Je suis impressionné par le grand travail qui a lieu ici, et fait sous la direction du chef d’état – major avec le gouvernement du Canada et tous les organismes professionnels. Il y a un très gros travail contre le terrorisme palestinien en Judée-Samarie par le renseignement, des arrestations, des raids, des opérations.

Je veux vous donner un exemple que vous voyez devant vous: En 2015, il n’y avait presque pas d’ateliers de fabrications d’armes, et en 2016 , il y a 43 usines .. et la confiscation du matériel, , la fermeture des usines grâce aux grands efforts de nos soldats pour empêcher la production et la distribution des armes qui apportent des catastrophes majeures …aujourd’hui nous avons un autre grand défi en face de nous « .

Selon Netanyahu, l’effort de l’armée et les forces de sécurité est important. Il y a quelques importantes percées, les technologies, l’ intelligence menant à la direction de la droite. Nous devons être conscients que la lutte contre le terrorisme est toujours en avance sur nous et toujours devant nous. »

Le Premier ministre a ajouté : « Depuis l’attaque de Sharona il y a un an, des ateliers ont été fermés, pour stopper la chaîne de production et la chaîne des attaques, et l’ augmentation du nombre d’armes . Malheureusement, nous avons encore des menaces, et de temps en temps des tentatives d’attaque de tir en Judée Samarie, mais le système fonctionne ici et travaille intensivement et je dois dire, avec une très grande créativité, avec des méthodes innovantes, dont certaines que je ne connaissais pas, et je suis heureux de les avoir découvert aujourd’hui. »

