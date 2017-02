Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull à Netanyaou : « Nous nous opposerons aux résolutions anti-israéliennes de l’ONU qui veulent délégitimer Israël »

Benjamin Netanyahu a atterri en Australie et a remporté un large soutien des médias et des politiciens locaux. Le Premier ministre Malcolm Turnbull a écrit au sujet de sa venue: « Nous nous opposerons aux résolutions anti-israéliennes au sein du Conseil de sécurité qui veulent délégitimer Israël » .

Cette nouvelle rencontre entre Benjamin Netanyahu, et Malcolm Turnbull en Australie fut fructueuse. Le Premier ministre a atterri hier vers minuit et a reçu un énorme accueil avec des mots particulièrement chaleureux du Premier ministre Malcolm Turnbull :

« Mon gouvernement ne soutiendra pas les décisions unilatérales qui expriment la critique d’Israël, du genre adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies, qui a appelé en décembre à stopper la construction dans les implantations israéliennes», a écrit Turnbull dans un article de journal « Australian ».

En plus de préciser que «nous condamnons BDS qui est conçu pour délégitimer l’Etat juif … Je ne supporte pas une décision unilatérale . Il faut être deux pour danser le tango et résoudre le conflit par des négociations directes, nous sommes très attachés à Israël et restons leurs amis. »

Parlant aux journalistes plus tard, le Premier ministre australien a déclaré : « nous soutenons la solution de deux états et les Palestiniens et les Israéliens vivent côte à côte, à la suite de négociations directes. »

Le Premier ministre Netanyahu a déclaré immédiatement après son arrivée dans le pays , une ambiance agréable et une communauté juive chaleureuse. « L’Australie est ami avec Israël depuis une centaine d’années . La cavalerie Australienne a libéré Beersheba de l’Empire ottoman. Ils se sont battus aux côtés des combattants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l’invasion nazie d’Israël. Ils ont été avec nous pendant des années, et c’ est un plaisir de revenir ici . Nous sommes loin, mais proches, et nous sommes très très heureux de cette visite. »

En se référant au conflit, Netanyahu a clairement indiqué que si Israël ne gardait pas le plein contrôle sur la Judée Samarie en termes de sécurité, le résultat d’un Etat palestinien sera un Etat terroriste. « Israël a déjà renoncé à Gaza et il est devenu un Etat terroriste. Quel genre de pays établira un Etat palestinien? Qui appelle à la destruction d’Israël? Un pays qui utilise l’islam radical? », a dit Netanyahu.

« Nous connaissons la situation au Moyen-Orient. Si Israël ne garantit pas la sécurité de l’Etat palestinien, elle deviendra plus forte au sein de l’islam radical. Nous devons faire en sorte que les Palestiniens reconnaissent l’Etat juif et nous devons veiller à ce que Israël soit responsable de la sécurité en Judée Samarie . » selon les remarques de Netanyahu. » .

Lors de cette visite, il est prévu que le premier ministre signe des accords de coopération économique. Le but de la visite est d’augmenter les échanges commerciaux entre Israël et l’Australie. « Nous ouvrons de nouveaux marchés qui renforcera l’économie d’Israël, »