Premier avertissement de Trump à Netanyaou : « N’osez pas annexer Ma’ale Adumim »

Demain devrait être prévu un vote pour un projet de loi sur l’annexion de la ville de Ma’aleh Adumim , et le Premier ministre Benjamin Netanyahu tente de le rejeter.

En effet, un jour après son investiture, le nouveau président américain a été forcé d’entrer dans la peau de Barack Obama et a envoyé un avertissement à Benjamin Netanyahu sans équivoque: « N’osez pas annexer Ma’ale Adumim ou faire tout autre changement dans les limites des terres » .

L’administration Trump , a demandé au premier ministre de coordonner et de coopérer en ce qui concerne la Judée Samarie et de ne pas prendre les mesures unilatérales du moment. Netanyahu devrait présenter la question aux réunions du Cabinet qui se tiendra demain à midi, et par la suite , le ministre pourrait Naftali Bennett devrait accepter de retirer le vote qui doit avoir lieu sur la Commission les ministres de la législation.

L’avertissement vient à la lumière de la décision du parti de Naftali Bennett d’adopter une loi pour forcer l’annexion sur Maalé Adoumim avec l’introduction du nouveau président à la Maison Blanche.

Le nouveau président américain ne veut pas que les résidents de la région conspirent pour faire des changements politiques dans l’espoir de les voter à la Knesset et changer la situation en un jour. Trump n’a pas tardé à agir et a envoyé un avertissement sans équivoque à Bibi.

Par la suite, Netanyahu a demandé aux ministre de Habait Hayéoudi, Naftali Bennett, de reporter l’audience prévue pour demain lors d’ une réunion des ministres concernant la souveraineté sur Maale Adumim suite à la réaction de Trump.

