Prédicateur à la mosquée Al Aqsa: « Le Kotel appartient aux musulmans »

300 mille musulmans ont assisté à la prière du vendredi du Ramadan dans la mosquée Al-Aqsa et des extensions à proximité.

Le cheikh Sabri Ihrahma, un prédicateur de la mosquée a dit lors de son sermon précédant la prière que le Kotel appartenait seulement aux musulmans, le nommant le mur Al-Buraq.

Sabri a dit que le Kotel est la dotation (Waqf) de l’Islam et les Juifs n’ont aucun lien avec cet endroit. Il a condamné le meurtre de « l’occupation israélienne, » et a appelé à la poursuite des attaques dans une tentative d’imposer des faits sur le terrain et convaincre le monde que « l’arrogance israélienne » ne sera pas victorieuse.

Jibril Rajoub, un responsable de l’autorité responsable palestinien a déclaré dans une interview accordée à Channel 2 que le Kotel doit rester sous souveraineté israélienne, et Sabri a dit que cela était inacceptable et en contradiction avec la position islamique car le mur fait partie de la mosquée Al-Aqsa.

