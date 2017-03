Le pouvoir de l’amour | Elle découvre après ses fiançailles qu’elle est atteinte du cancer

Ce jeune couple Juif et Hassidique a été fiancé et peu de temps après, la fiancée a été diagnostiquée d’un cancer.

Ori et sa fiancée ont tout de même décidé de ne pas casser les fiançailles et ont attendu que la maladie soit vaincue par l’amour, ce qui fut le cas, car aujourd’hui, trois ans plus tard, ils se sont mariés.

Voici la vidéo émouvante de la mariée et du marié se serrant fort dans les bras, loin des habitudes des mariages dans cette communauté, ou les mariés évitent de se toucher devant le public.