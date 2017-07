Pouvez-vous rappeler aujourd’hui à l’UNESCO que les Juifs du monde jeûnent aujourd’hui ?

Depuis que l’UNESCO existe, la négation de l’histoire du peuple hébreu sur sa terre d’Israël se renforce d’années en années, son identité modifiée au gré des pays arabes, et à celui des antisémites.

Après que le Kottel, le Mont du Temple, la tombe de Rachel, le tombeau des Patriarches, la tombe de Yossef, la ville de Hevron soient devenus palestiniens au nom de l’UNESCO, les juifs et ce depuis des centaines d’années jeûnent aujourd’hui pour leur Temple qui est actuellement sous la mosquée Al Aksa depuis que la terre des Juifs (Hebreux) a été colonisée par tant de pays et civilisations étrangères…

Pouvez vous rappelez, aujourd’hui à l’UNESCO, que nous ne sommes pas le 11 juillet 2017, mais le 17 Tamouz, une date que tous les juifs connaissant puisque nous jeûnons! ?

Ce jeûne est en souvenir des événements tragiques qui ont durement touché le peuple juif, et plus précisément la première brèche effectuée par les envahisseurs romains dans les murailles d’enceinte de Jérusalem lors du siège imposé à la ville sainte avant la destruction du Second Temple en l’an 70 (qui est actuellement le Mont du Temple sur lequel la Mosquée Al Aqsa a été construite) .

Cette date est aussi très significative car elle est aussi celle où Moshé Rabénou a brisé les premières Tables de la Loi, Louh’ot Habrith, après avoir découvert le Veau d’Or. Peut-être un avertissement pour nous, en tant que Juif, de reprendre le chemin de la Thora pour ne pas donner trop de force à nos ennemis qui veulent nous anéantir !

Ce jeûne du 17 Tamouz est un grand jour de tristesse pour nous, dites le à l’UNESCO ! Cet organisme inculte ou ignare…Cette période de tristesse va durer pas moins de trois semaines pendant lesquelles le peuple juif observe quelques règles de deuil en souvenir du Beth Hamikdash, le Temple de Jérusalem qui a été détruit à deux reprises et dont l’UNESCO empêche la construction du troisième !

Dites à l’UNESCO que ce mardi 1e août, notre douleur sera encore plus forte car nous serons selon notre calendrier juif, le 9 Av, et ce sera le jeûne de Ticha Beav, qui marquera la destruction de nos deux temples dont il nous reste un seul mur, celui du Kotel que l’UNESCO veut aussi nous enlever…si ce n’est pas de l’antisémitisme , qu’est ce donc ?

Horaire de la fin du jeûne à Jerusalem : se termine à 20h13, à Tel Aviv, à 20h11, à Haïfa à 20h14, à Beersheva à 20h11 et à Eilat à 20h03.

