Poutine suite à l’attaque des Etats Unis en Syrie : « Nos relations avec les USA vont changer « 

Les Etats-Unis ont lancé une attaque sans précédent et ont envoyé pas moins de 60 missiles sur la base aérienne syrienne à Homs, à partir de laquelle l’armée Assad a effectué les attaques chimiques contre les civils, il y a quelques jours.

La Russie a fermement condamné l’intervention américaine en disant que « ce crime international vise à détourner le meurtre des civils en Irak »

Cette nuit, les instructions du président américain Donald Trump ont été mises en pratique et la base aérienne syrienne dans la ville de Homs, a été la principale cible.

Environ 60 missiles ont été lancés à partir de navires de la marine américaine à une intensité sans précédent et six soldats syriens ont été tués.

Les réponses du monde entier ont suivis, et les États – Unis ont dit clairement que c’est une action unique sans aucun désir que cela dégénère. « L’attaque était une réponse proportionnée au crime odieux d’Assad » , selon le Pentagone.

La Russie a vivement réagi suite à l’attaque américaine :

« L’attaque endommage gravement nos relations avec les États-Unis, » selon le communiqué du Kremlin.

» Le président Poutine estime que les attentats à la bombe en Syrie sont un obstacle à la création d’une coalition internationale pour lutter contre le terrorisme. Les attaques des États-Unis sont contraire au droit international et un acte d’agression contre un état souverain. Cette action cynique vise à détourner l’attention du monde dans l’assassinat des civils en Irak « .

La France a clairement indiqué que les Etats-Unis ont annoncé à l’avance cette attaque. «J’ai parlé avec le secrétaire d’état cette nuit », a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault. « L’utilisation d’armes chimiques est épouvantable, et doit être puni en tant que crime de guerre. »

Le président de l’Australie a aussi soutenu le bombardement de la base de la force aérienne à Homs. « Cette réponse est proportionnée et coordonnée »selon les médias .

Israël a soutenu Trump et le premier ministre a déclaré que « dans les mots et les actes, le Président a envoyé Trump un message fort et clair: L’utilisation d’armes chimiques et la prolifération, sont totalement inacceptables et Israël soutient la décision de Donald Trump ».

Les rebelles syriens n’ont pas protesté contre l’intervention américaine. « Nous espérons que les Américains continueront de combattre les attaques des forces aériennes syriennes et l’utilisation d’armes interdites selon le droit international ».

L’Arabie saoudite a également exprimé son plein appui aux États-Unis. « C’est une décision courageuse », a déclaré le royaume saoudien.

Le gouverneur de Homs, la ville où la base a été bombardée, a attaqué les Etats-Unis :

« Cette attaque américaine sert les objectifs des groupes terroristes », at-il dit dans une interview à la télévision syrienne. La politique syrienne ne changera pas. Cette attaque n’a pas été la première et je crois que cela ne durera pas. «

L’Iran a également condamné l’attaque des États-Unis, selon l’agence de nouvelles iranienne.

