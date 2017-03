Poutine donne à Netanyahu un copie de « La Guerre des Juifs » de Flavius ​​Josephus datant de 500 ans

Le président russe Vladimir Poutine a donné jeudi au Premier ministre Benjamin Netanyahu une copie de Josephus Flavius ​​ » La Guerre des Juifs »qui a été imprimé en Toscane, en Italie, en 1526, selon le service de presse du Kremlin.

Le livre a été publié dans le dialecte toscan.

Le Premier ministre a demandé à son personnel de remettre ce livre à la Bibliothèque nationale d’Israël, selon le service de presse de Netanyahu.

Netanyahu a terminé sa brève visite de travail en Russie, où il a eu des entretiens avec Poutine sur plusieurs questions, y compris la menace iranienne en Syrie.

«La Guerre des Juifs» (latin Bellum Judaicum ou De Bello Judaico) était la première œuvre de Josephus après son arrivée à Rome, suite à la répression de la Grande Révolte de l’année 70.

En 78 CE, il a terminé les sept volumes en grec. Il commence avec la période des Maccabées et conclut avec la chute de Jérusalem, et la chute succédant à des forteresses de Hérodion, Macharont et Massada et les célébrations de la victoire romaine à Rome, les opérations de ratissage, les opérations militaires romaines ailleurs dans l’Empire et le soulèvement de Cyrène.

Dans le sillage de la répression de la révolte juive, Josephus aurait été témoin des marches de légions triomphantes de Titus conduisant leurs captifs juifs, et transportant des trésors du Temple spoliée à Jérusalem. C’est dans ce contexte que Josèphe a écrit le récit de cette guerre, qui prétend être la lutte contre les comptes anti-judéens.

Il conteste l’affirmation selon laquelle les Juifs adoraient un Dieu vaincu, et étaient naturellement hostiles à la civilisation romaine. Au lieu de cela, il blâme la Guerre des Juifs sur ce qu’il appelle les «fanatiques et non représentatifs trop zélés» parmi les Juifs, qui a conduit les masses loin de leurs dirigeants aristocratiques traditionnels (comme lui), avec des résultats désastreux.

Josephus accuse également certains des gouverneurs romains de Judée, en les présentant comme des administrateurs corrompus et incompétents. Selon Josephus, le Juif était traditionnel, et devrait le rester et peut être un citoyen loyal et épris de paix. Les Juifs peuvent, et ont historiquement, accepté l’hégémonie de Rome parce que leur foi déclare que Dieu lui-même donne à ses empires, son pouvoir.