Lorsque vous pensez à vous-même à l’âge de 15 ans, quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit? Ou mieux encore, si vous avez un jeune de 15 ans à la maison – comment faites-vous et comment le décririez-vous le mieux ?

Je dois admettre que j’ai trouvé toute une gamme d’adjectifs pertinents, allant de «fous», «inspirant», «drôle» et «profond» à «irresponsable» et «engagé». Comment ces termes peuvent-ils être pertinents pour un seul individu?

En Israël, il existe une expression unique qui se réfère aux jeunes âgés de 12 à 18 ans: «l’âge stupide» (en hébreu, tipesh ) . Ils ne sont jamais appelés «jeunes» ou «adolescents» et sont rarement considérés comme des «adolescents». Une personne qui a 15 ans appartient à l’âge stupide. C’est tout.

Les adolescents du monde entier connaissent généralement les mêmes défis. Cependant, la façon dont les sociétés se réfèrent à cet âge et à son rôle varie d’un endroit à l’autre.

Brown B. Bradford, auteur de The World’s Youth: Adolescence dans huit régions du monde, a écrit : «on peut apprendre beaucoup sur la nature de l’adolescence dans une culture donnée simplement de la façon dont elle est définie».

De nombreuses cultures n’ont même pas un terme définissant la période de l’adolescence, ce qui suggère que ces cultures ne la considèrent pas comme une étape distincte ou importante dans la vie d’une personne. « Jusqu’à récemment », écrit Bradford, « c’était le cas dans de nombreuses sociétés de l’Asie de l’Est. Souvent, de telles sociétés ont été organisées pour que les enfants prennent des responsabilités majeures comme les adultes dès leur plus jeune âge « .

D’autres sociétés, comme l’Inde et le Japon, utilisent les «jeunes» pour se référer à des adultes dans la deuxième et éventuellement la première décennie de leur vie. « Le terme indien pour les jeunes, qui comprend une fourchette allant de l’âge de 11 ans à 35 ans, entraînerait certainement des associations différentes pour l’adolescent américain, qui est plus susceptible d’être associé à l’imprudence, à la rébellion, à l’irresponsabilité, et ainsi de suite « , écrit Bradford.

Évidemment, les définitions permettent de fournir des indices sur la façon dont une culture perçoit sa jeunesse. Être appelé « stupide » en Israël ne semblerait pas flatteur. Certes, entre 12 et 18 ans, les jeunes ont tendance à faire des choses stupides. Alors, pourquoi Israël est-il la seule société qui se réfère à ce groupe d’âge comme « stupide »?

Contrairement à d’autres sociétés occidentales où la définition de «l’adolescence» s’est étendue dans les années 20, les jeunes israéliens ont une période clairement délimitée où ils ont la possibilité d’agir de manière stupide sans conséquence sévère – une période limitée de 12 à 18 ans au cours de laquelle ils peuvent expérimenter .

Comme la plupart des adolescents du monde entier, les jeunes israéliens sont occupés à faire la fête et à explorer de la musique, le plaisir, la mode et les amis. Ils se trouvent également confrontés à des questions existentielles, à un sentiment croissant d’indépendance et à un besoin de se libérer des conventions sociales et du contrôle de leurs parents.

Cependant, à 18 ans, la plupart d’entre eux entrent dans un chapitre complètement différent dans leur vie – le service militaire. Alors que leurs homologues européens ou américains ont une adolescence prolongée qui les soulage dans l’âge adulte (en allant au collège, ce qui ne permet pas vraiment une transition de vie car ils restent dans les limites du même système depuis l’âge de six ans) , les jeunes israéliens n’ont que cinq ou six ans pour être « stupides ». Ils reçoivent un délai de grâce pour se comporter scrupuleusement sans impact sur leur avenir.

La connaissance que l’adolescence est clairement séparée de l’âge adulte par le service militaire est l’un des signifiants de transition les plus clairs.

Dans leur «âge stupide», les adolescents sont attendus et même encouragés à explorer des aspects de la vie qui ne seront pas accessibles une fois qu’ils se joindront à l’armée. Les adolescents comprennent qu’ils vivent des vies indépendantes, semblables à leurs homologues adultes, mais sans aucune responsabilité. Ils apprécient l’indulgence.

Keren Aharon, auteur de The Secrets of the Israeli Consumer , affirme qu’il existe un phénomène répandu chez les adolescents sur «l’expérimentation sans avoir à payer le prix». En d’autres termes, les jeunes sont conscients de l’opportunité limitée qui leur est offerte et ils en profitent pleinement.

Le professeur Ofra Mayseless, un érudit israélien renommé dans le domaine de la psychologie du développement, a mené un sondage auprès des secteurs religieux et israéliens auxquels on a posé des questions sur la jeunesse à l’âge stupide concernant leur vie en Israël, leur compréhension de la sécurité et de la politique, la situation et leur prise en charge militaire.

L’enquête comprenait des questions telles que « Dans quelle mesure vous sentez-vous être un Israélien? » « Êtes-vous certain que vous continuerez à vivre en Israël dans le futur? » « Croyez-vous qu’il y aura une autre guerre entre Israël et les environs? Etats arabes? « » Percevez vous la dissuasion d’Israël comme forte ou faible aux yeux des États arabes environnants? « » Croyez-vous que les actes de terreur constituent une partie permanente de la vie en Israël? »

Même sans examiner les réponses, on peut tirer des questions de l’importance de ces problèmes auxquels les jeunes israéliens sont confrontés quotidiennement. Plus intéressantes sont l’étendue, la complexité et la réticence de leurs réponses:

76% croient que la vie en Israël implique de faire face à des attentats terroristes, alors même que 93% croient qu’ils continueront à vivre en Israël toute leur vie.

Lorsqu’on leur a posé des questions sur les valeurs et les croyances personnelles, 82% des sujets ont choisi de travailler dans une profession intéressante et 64% ont choisi de développer et de faire face à leur plein potentiel en gagnant beaucoup d’argent ou en passant beaucoup de temps à l’étranger.

En général, dit Mayseless, «les jeunes israéliens sont très attachés à leur pays, même s’ils croient que la vie en Israël pose un danger constant».

Les valeurs qui caractérisent généralement les adolescents dans les pays occidentaux, comme vivre dans le moment ou voyager à l’étranger, sont de faible niveau chez les Israéliens par rapport à des valeurs telles que l’épanouissement personnel ou le démarrage d’une famille. Les caractéristiques telles que la révolte contre l’ancienne génération et ses valeurs, l’auto-recherche et la recherche de plaisir sont également moins caractéristiques de la jeunesse israélienne.

À mesure qu’ils vieillissent, les pairs jouent un rôle extrêmement important dans la vie des adolescents d’Israël. «Les adolescents israéliens», explique Mayseless, «jouissent de relations étroites et impliquées avec leurs pairs».

Alors que 30% des 15 ans en France et en Belgique (ou 15% en Allemagne) déclarent ne pas passer, même une nuit, pendant la semaine avec des amis, ce chiffre est seulement de 6% en Israël. Plus de 80% des jeunes de 15 ans en Israël déclarent qu’il est facile de parler avec leurs amis de même sexe à propos de choses qui les dérangent, et 60% le ressentent en ce qui concerne leurs amis qui n’ont pas le même sexe.

Malheureusement, en raison du stress élevé dans la vie quotidienne en Israël et l’attente sociétale de se défendre, les relations avec le groupe de personnes sont également marquées par la friction et l’agression, rapporte Mayseless.

« Plus de 40% des jeunes israéliens de 15 ans (54% garçons et 34% de filles) déclarent avoir été victimes de pairs à l’école, contre 26% en Belgique ou 22% au Canada. De même, 60% des garçons et 30% des filles déclarent avoir agressé un homologue au moins une fois, comparativement à 45% et 26%, respectivement, au Canada. Parmi les élèves de 11e année, 57% des garçons et 17% des filles déclarent être impliqués dans un combat au moins une fois au cours de l’année « .

Ces chiffres sont inquiétants. Mais en même temps, ils indiquent, pour le meilleur ou pour le pire, que les adolescents israéliens éprouvent des niveaux élevés d’implication émotionnelle. Comme l’affirme Mayseless, les jeunes israéliens sont très expressifs, démontrant de fortes émotions de chaleur et d’intolérance, de proximité et de colère.

Dans son livre Brainstorm: The Power et Purpose of the Teenage Brain , le docteur Dan Siegel suggère que l’adolescence devrait être considérée comme une période d’aventure et d’exploration, plutôt que comme une période où les adolescents ont juste besoin de «grandir». Il nous encourage à penser à cela comme «le plus de pouvoir pour le courage et la créativité».

En fait, ce n’est pas si différent de ce que nous attendons tous des entrepreneurs passionnés qui tentent de rendre leur vision et leur rêve réalité, en dépit de tous les obstacles sur leur chemin.

Retour à mon adolescent fou, inspirant, drôle, profond, irresponsable et engagé à la maison. Se référer à lui et à ses amis en passant par «l’âge stupide» leur permet d’agir «stupidement» ou de façon créative, avec courage et passion, tout en étant conscient des vérités difficiles et des futurs complexes auxquelles ils font face tout en développant leurs propres croyances et opinions. Tout comme n’importe quel entrepreneur le ferait.

Inbal Arieli était lieutenant dans l’unité élue IDF Intelligence 8200 et a ensuite joué un rôle de premier plan dans le secteur israélien de la haute technologie. Elle est conseillère principale de la Start-Up Nation Central et elle est actuellement co-PDG de Synthesis. Inbal travaille à explorer comment la culture israélienne engendre des entrepreneurs dès leur plus jeune âge. Vous pouvez la suivre sur son blog ou sur Twitter , Facebook et Medium .