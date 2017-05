Pour qui voter en France selon le Rav Touitou : « Entre Tréfa et Névéla » !

Le Rav Touitou est connu pour ses nombreux cours sur les réseaux sociaux dans la ville d’Ashdod ou vit une importante communauté juive d’origine française et a tenu à s’expliquer concernant des rumeurs sur son choix lors des élections présidentielles en France.

En effet, le Rav qui habite Israël, a dit ne pas vouloir imposer son choix, mais a donné quelques conseils, pour le futur des Juifs de France.

Choisir entre Tréfa ou Nevela* , c’est aussi comme choisir entre Macron et Marine le Pen, en conclusion, les deux ne sont pas de bons candidats pour les Juifs de France et sont un danger chacun à leur niveau.

Quelle est donc la solution , ne pas voter ? Le rav répond clairement qu’il faut faire ses valises et partir. Nous vous proposons de l’écouter sur la vidéo suivante :

*Apres la chehita d’un animal, si les poumons ne sont pas lisses par exemple, l’animal est tréfa et donc interdit à la consommation, et lors de l’apparence d’ une anomalie sur l’animal lors de la Shehitak , l’animal est névéla et donc pas casher (formation d’un ulcère à l’estomac par exemple)

