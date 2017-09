Posant avec Netanyaou, le leader égyptien Sissi montre son courage face aux autres pays arabes

En rencontrant publiquement le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi a de nouveau prouvé qu’il était le chef arabe le plus brave de la région. Sissi a osé faire ce que d’autres chefs arabes ne feront que sous le radar en s’asseyant avec des dirigeants israéliens, parmi eux Netanyahu et le ministre de la Défense Avigdor Liberman.

La réunion de Netanyahou et Sissi, lundi soir, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, donne une indication claire que, pour le moment, Sissi se sent assez confiant dans sa position en Egypte et dans le monde arabe pour révéler publiquement qu’un tel événement a eu lieu.

Selon le bureau de Sissi , il a déclaré que les pourparlers portaient sur ‘la reprise des négociations entre les parties israélienne et palestinienne pour parvenir à une solution globale’.

Les deux dirigeants ont discuté des «moyens de reprendre le processus de paix et d’établir un Etat palestinien», a déclaré le communiqué.

Mais il est fort probable que la réunion de 90 minutes traite beaucoup plus que le processus de paix à long terme. Les deux ont sans doute parlé des relations diplomatiques entre leurs pays, et bien sûr, la coordination profonde de la sécurité entre Israël et l’Égypte sur la péninsule réputée du Sinaï.

Il est également très probable que l’un des sujets centraux qui ont été soulevés a été l’effort égyptien ces dernières semaines pour provoquer une réconciliation interne palestinienne entre les rivaux Fatah et Hamas afin de rendre l’autorité palestinienne à la bande de Gaza sous une forme ou une autre

Les gens de Sissi dans le service de renseignement égyptien ont des discussions intenses avec les dirigeants du Fatah et du Hamas pour rétablir le pouvoir – au moins à un niveau bureaucratique avec le gouvernement de l’Autorité palestinienne de Rami Hamdallah à Gaza, en même temps que les sanctions que l’AP qui sont imposées au Hamas.

Selon divers rapports, les mesures en discussion incluent l’introduction de fonctionnaires du Hamas dans le mécanisme de gouvernance de l’AP dominé par le Fatah et le déploiement de la garde présidentielle du président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, aux passages frontaliers avec Israël et l’Egypte, y compris les passages d’Erez et Kerem Shalom

Sissi est conscient des préoccupations sérieuses qu’Israël a avec les implications d’un tel développement, et il est probable que dans sa conversation avec Netanyahu, il a cherché à les apaiser.

Netanyahou, pour sa part, peut certainement marquer comme une réalisation le fait que la réunion a été médiatisée car elle donne un cachet d’approbation à ses allégations selon lesquelles les liens d’Israël avec le monde arabe n’ont jamais été aussi bons.

Le principal responsable israélien le plus proche de Netanyahou qui était à la réunion était le chef du Conseil de sécurité nationale d’Israël, Meir Ben-Shabbat. Dans son poste précédent en tant que chef des activités du service de sécurité générale du service de sécurité Shin Bet, Ben-Shabbat savait mieux que quiconque comment le Hamas contraint le matériel à travers les passages frontaliers égyptiens et israéliens pour renforcer son infrastructure militaire à Gaza.

Le Shin Bet a découvert des dizaines de ces cas.

À plus d’une occasion, le département du Sud de Shin Bet a fourni des preuves concrètes de la coopération entre le Hamas et la branche du Sinaï de l’Etat islamique qui se dirigeait parfois sous le nez des services de renseignement égyptiens.

Ces jours-ci, la coopération entre les membres du Hamas et Daesh dans le Sinaï est en déclin, suite aux interventions qui ont été réalisés entre le Caire et l’organisation basée à Gaza.

Pourtant, on peut supposer que la coopération est en cours dans une certaine mesure,car l’Égypte garantira probablement à Israël que, même si le passage de Rafah avec Gaza s’ouvre plus fréquemment et de manière prévisible, le Caire prend en compte les intérêts de sécurité israéliens et agira pour empêcher la contrebande à Gaza – bien qu’il soit loin d’être clair qu’une telle action sera effectivement en cours.

La rencontre entre les dirigeants israélien et égyptien crée un paradoxe. D’une part, le régime de Sissi s’est récemment développé très près du Hamas, et le leadership de l’organisation terroriste est devenu le bienvenu aux invités au Caire.D’autre part, la conversation entre Sissi et Netanyahou pourrait ouvrir la voie à une situation de sécurité plus stable entre Israël et le Hamas.

Mais ce qui ne peut être ignoré, c’est qu’Abbas, qui est aussi à New York, n’était pas à la réunion. Et sa position ne deviendra plus érodée si Israël, le Hamas et l’Égypte venaient à toute sorte d’arrangement sérieux concernant la bande de Gaza.