Le porte-parole du Kremlin nie un désaccord entre Netanyahu et Poutine concernant la présence de l’Iran en Syrie et la frontière nord d’Israël

Du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré aux journalistes que les discussions du 23 août entre le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, «se sont révélées substantielles et significatives», a déclaré TASS. Commentant les rapports médiatiques selon lesquels Poutine et Netanyahou étaient en désaccord sur l’implication croissante de l’Iran dans la guerre civile syrienne, surtout près de la frontière nord d’Israël, Peskov a déclaré ‘il serait faux d’évaluer la réunion de cette façon’, ajoutant : ‘La nature de la conversation était différente ‘.

La déclaration du porte-parole du Kremlin fait suite aux propos du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov mercredi, qui avertissait Israël de ne pas attaquer les positions militaires iraniennes en Syrie après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu eut menacé d’empêcher forcément une accumulation iranienne à la frontière nord d’Israël.

‘Si quelqu’un au Moyen-Orient ou une autre partie du monde envisage de violer le droit international en sapant la souveraineté ou l’intégrité territoriale d’un autre pays, y compris tout pays au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, cela serait condamné’ a déclaré Lavrov.

‘L’Iran est occupé à transformer la Syrie en une base de retranchement militaire et veut utiliser la Syrie et le Liban comme fronts de guerre [dans] son ​​objectif déclaré d’éradiquer Israël’, a déclaré Netanyahu au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lundi. ‘Il construit également des sites pour produire des missiles guidés de précision en Syrie et au Liban. C’est quelque chose qu’Israël ne peut pas accepter. C’est ce que l’ONU ne devrait pas accepter. ‘

Selon le porte-parole présidentiel russe, la conversation entre Poutine et Netanyahou sur la présence iranienne en Syrie était’ une continuation du dialogue fondé sur la confiance entre la Russie et Israël ‘et les entretiens «ont été particulièrement significatifs».

Peskov a souligné que la Russie et Israël ont «coopéré dans les domaines les plus sensibles», y compris la coopération entre l’état-major général et les services spéciaux. ‘Personne ne tient des conversations émotionnelles ici’, a souligné le porte-parole du Kremlin. ‘L’interaction continue, la fréquence des contacts de haut niveau est la meilleure preuve pour cela.’

‘Il s’agissait d’un échange de vues basé sur la confiance sur la situation dans la région, les moyens possibles d’assurer la sécurité dans les zones frontalières ‘, a conclu Peskov.