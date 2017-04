Le porte-parole de la Maison Blanche à la Syrie : « Même Hitler n’a pas largué des armes chimiques »

Le porte-parole de la Maison Blanche a commenté aujourd’hui (mardi) l’attaque chimique en Syrie de la semaine dernière,et a déclaré que même Adolf Hitler n’a pas utilisé les armes chimiques.

Lors de la conférence à la Maison Blanche , Spicer a répondu aux questions sur les relations américano-russes, et l’attaque des Etats-Unis sur la Syrie la semaine dernière et une attaque chimique dans la ville de Idlib, qui a tué plus d’une centaine de personnes.

La comparaison est maladroite sachant que des millions de juifs ont été gazés dans les camps de concentration en Allemagne.

