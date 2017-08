Le porte-parole de l’armée israélienne a prévenu un arabe de Gaza :  » Il y a un tunnel sous votre maison, savez vous que votre vie est en danger ? « 

Le porte-parole de Tsahal AvichayAdraee a tweeté cet avertissement ce matin contre le civil palestinien de Gaza nommé Mohammed Mahmoud Hamid Omar de Shati dans la Bande de Gaza, en lui disant qu’il est en danger tant qu’il est complice avec l’organisation terroriste du Hamas.

En effet, sa maison cache l’entrée d’un tunnel . Ce tunnel comme les autres servent à attaquer Israel, et la seule solution pour Tsahal sera de le détruire et entraîner la destruction de cette maison et ses occupants.

Le porte parole de Tsahal qui parle en arabe a tenu à prévenir cet habitant de Gaza qui est utilisé par le Hamas comme un bouclier civil : « Savez-vous qu’il y a un tunnel sous votre maison, êtes vous d’accord avec le fait que votre vie est en danger? » lui demande t’il ?

Tsahal a révélé deux maisons de civils dans le nord de Gaza utilisé par Hamas comme couverture pour les tunnels. La premiere à Bet_lahia et la seconde dans un camp non loin de la plage

ليعلم كلّ مواطن يسمح لحماس استغلال ممتلكاته لأهدافها انه يعرّض حياته، وحياة عائلته للخطر. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 10 août 2017

Le message est clair, tous les civils qui seront complices avec les organisations terroristes comme le Hamas mais aussi le Hezbollah dans le nord du pays devront s’attendre à une réplique de Tsahal si ils ne refusent pas de tels dispositifs d’attaques contre Israel au sein de leur familles.