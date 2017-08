Des décennies après le vol qui a transporté le nazi Eichmann, El AL volera de nouveau vers l’Argentine

Les transporteurs aériens nationaux argentins et israéliens ont signé un accord pour commencer les vols entre Buenos Aires et Tel Aviv.

Le président d’Aerolineas Argentinas, Mario Dell’Acqua, et un vice-président d’El Al, se sont rencontrés vendredi à l’ambassade d’argentine à Tel Aviv pour signer l’accord final entre les deux compagnies aériennes nationales.

Les vols El Al et Aerolíneas Argentinas débuteront le mois prochain. Actuellement, la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en Argentine en septembre dans le cadre d’une visite dans les pays d’Amérique latine est en phase de planification et, si elle est confirmée, Netanyahu annoncera le premier vol lors de la visite. La visite, provisoirement prévue pour les 12 et 13 septembre, serait la première visite d’un Premier ministre israélien assis en Argentine et en Amérique latine.

Le président du paraboire politique juif argentin DAIA, Ariel Cohen Sabban, et le vice-président du groupe, Alberto Indij, ont participé à l’événement de signature de codeshare. ‘Nous célébrons l’événement historique, ce qui signifie que plus d’Argentins peuvent voyager en Israël et nous sommes heureux de voir prochainement le drapeau argentin dans le ciel israélien’, a commenté Cohen Sabban d’Israël.

Pour déclencher l’accord, en mars, la ministre argentine des Affaires étrangères Susana Malcorra et l’ambassadeur d’Israël en Argentine Ilán Sztulman ont signé à Buenos Aires un accord-cadre. Le ministère argentin des Affaires étrangères a ensuite écrit sur sa page web que l’accord ‘a été rendu possible par les excellentes relations qui existent entre les autorités aéronautiques, en plus des liens historiques entre les deux pays. Il sera complété par la signature d’un protocole d’entente qui permettra le fonctionnement immédiat des vols réguliers par les entreprises désignées. ‘

En fait, un vol 2017 El Al entre Israël et l’Argentine ne sera pas le premier vol de ce genre dans l’histoire. Le 19 mai 1960, une délégation spéciale israélienne dirigée par le ministre sans portefeuille Abba Eban a quitté Tel Aviv à Buenos Aires pour participer à la célébration du 150e anniversaire de l’indépendance de l’Argentine. Au moins, c’était la version officielle de ce voyage inaugural, comme l’a signalé JTA à l’époque.

Le 20 mai 1960, après neuf jours en captivité à Buenos Aires, le criminel de guerre nazi Adolf Eichmann a été amené sur l’avion El Al qui avait débarqué à Buenos Aires la veille d’avoir porté la délégation diplomatique d’Israël. L’auteur de l’Holocauste était vêtu de l’uniforme d’un membre d’équipage El Al. Le premier vol El Al de Buenos Aires à Tel-Aviv s’est arrêté pour le ravitaillement en carburant à Dakar, au Sénégal. Le 22 mai, Eichmann est entré et a été arrêté en Israël. Il a été reconnu coupable en Israël de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité en 1961 et pendu l’année suivante. C’est le seul moment où Israël a utilisé la peine de mort.

Selon l’annonce en mai par la Gazette officielle de l’Argentine, les vols commerciaux auront une escale dans les aéroports espagnols de Madrid ou de Barcelone.