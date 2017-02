Ce pompier a insulté les parents de la famille Sasson qui a perdu 7 enfants dans un incendie

Kenny Specht, 47 ans, qui a été accusé de traiter Gayle et Gabriel Sassoon, un couple juif orthodoxe qui avait perdu sept enfants dans un incendie de Brooklyn, de « salauds », a été nommé à la tête de l’Association des Pompiers en Uniforme, selon le Post.

Selon le Post, Kenny Specht a écrit le 21 mars 2015, peu après que la maison de la famille Sassoon en Midwood a été incendiée et que sept de leurs huit enfants ont été tués : « 7 enfants morts et la mère et le père vivants ? Ce sont de sales bâtards. »

Specht était l’un des premiers pompiers le jour de la catastrophe du 11 Septembre et il a collaboré plus tard avec Jon Stewart pour promouvoir la « Loi James Zadroga » qui assure la surveillance de la santé et l’aide financière aux premiers intervenants des attentats du 11 Septembre.

Isaac Abraham, un chef de file de la communauté de Brooklyn qui a aidé la famille Sassoon après leur tragédie, a déclaré au Post sur Specht : «Je ne sais vraiment pas comment un tel homme idiot et raciste peut encore représenter les pompiers. »