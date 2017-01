Un politicien et nationaliste allemand appelle à la fin de la culpabilité des nazis et nomme le mémorial de la Shoah : « monument de la honte »

Un politicien allemand appelle son pays à adopter une attitude «positive» à l’égard de son histoire nazi, y compris celle de la Shoah.

Ce membre éminent de l’Alternative nationaliste pour l’Allemagne (Afd), dont le parti veut mettre fin à plusieurs décennies de tradition de reconnaître et expier son passé nazi du pays.

Bjoern Hoecke conduit le parti dans l’Etat oriental de Thuringe. Il a dit que l’Allemagne a besoin d’effectuer un « virage à 180 degrés » quand il vient à se souvenir de son passé sombre.

Hoecke a déclaré mardi que le mémorial de Berlin aux millions de Juifs tués dans la Shoah est un « monument de la honte. »

Il a dit à des partisans du parti dans la ville orientale de Dresde qu’aucun autre pays ne serait ériger un tel monument dans sa capitale, et a appelé à la place de l’Allemagne à adopter une attitude «positive» à l’égard de son histoire.

Pour rappel, l’Allemagne nazie était responsable de l’assassinat de plus de six millions de Juifs et d’autres groupes minoritaires avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 2015, un sondage réalisé en Allemagne marquant le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale a constaté que 42 pour cent des Allemands ont en « assez» de se sentir responsable de la Shoah.

